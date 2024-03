OPINION: De aquí y de allá

LA AUTORA es periodista. Reside en Nueva York

Por Belkys Martínez

NUEVA YORK.- Bendiciones mi gente!!! Caray el tiempo se va volando. Llegó marzo y con él, la política dominicana recobra bríos con las próximas elecciones presidenciales y congresuales a 11 semanas de distancia. Mientras que en lo presidencial parece estar todo definido hasta ahora, en lo congresual todavía falta mucho por ver.

En el caso de las candidaturas a diputados de Ultramar, se puede ver que solo unos pocos candidatos se han dedicado a recorrer la Circunscripción uno de ultramar, a pesar de que 17 candidatos se disputarán 3 curules en el congreso dominicano. Solo 5 de ellos están trasladándose a los Estados que son parte de la Circunscripción (exceptuando Georgia y La Florida).

Es importante que los candidatos recuerden que hasta un voto es importante, tal como se evidenció en las pasadas elecciones municipales. Por lo tanto, es imperativo que aprovechen el tiempo y se pongan en acción, ya que el tiempo que se va no vuelve. Vámonos a las informaciones que hay mucho que comentar.

Reconocen a Ramón Mercedes como Periodista de La Patria

Permítanme felicitar al distinguido periodista Ramón Mercedes por el merecido reconocimiento como «Periodista de la Patria y del Año» en el evento Viva La Patria, que produce su presidente el periodista Félix Jerez hace varios años.

Ramón Mercedes es un ejemplo de integridad, profesionalismo y dedicación en su labor periodística. Su compromiso con la ética y la veracidad en el periodismo es admirable, y su contribución a la comunidad a través de su trabajo es invaluable.

Estuvo acompañado de sus hijos y nietos para inculcarles el amor por la patria y los fundadores del país (Duarte, Sánchez, y Mella).

Ramón reporta para Los principales medios de comunicación en República Dominicana, incluyendo este medio.

Además, es importante destacar que Ramón Mercedes es no solo un periodista excepcional, sino también un extraordinario amigo y un ser humano servicial. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás y su actitud de solidaridad y generosidad lo ha convertido en un pilar en la comunidad.

Su pasión por su trabajo y su compromiso con el bienestar de los demás lo hacen realmente merecedor de este reconocimiento. ¡Enhorabuena, Ramón Mercedes! Seguiremos contando con tu valiosa labor periodística y con tu inspiradora presencia en nuestra sociedad.

Enhorabuena Dayanara Borbón

Dayanara, líder de Acción Rápida fue reconocida en el evento Viva La Patria, organizado por el reconocido periodista Félix Jerez. El reconocimiento se otorgó a su incansable labor en defensa de los derechos sociales y su valiente lucha contra las injusticias que afectan a su comunidad.

Dayanara Borbón ha demostrado una sensibilidad social inigualable, siendo una voz valiente y constante en la búsqueda de soluciones ante los abusos sociales y la desigualdad. Su trayectoria como activista la consolida como una verdadera guerrera comprometida con su comunidad, trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Este merecido reconocimiento en el evento Viva La Patria es un testimonio del impacto positivo que la actividad comunitaria ha tenido en la sociedad. Tu dedicación y pasión en la lucha por la justicia social la hacen merecedora de este honor.

Felicitamos a Dayanara Borbón por este merecido reconocimiento. Eres una voz valiente y un apoyo para quienes más lo necesitan, continúa siendo un ejemplo inspirador y una fuerza de cambio en la comunidad. Tu valiosa labor como activista social es importante y enriquece a toda la sociedad. Felicitaciones

El desbordamiento del fanatismo político: una falta de respeto y tolerancia

Perooooo señores y que es lo que está pasando. Es lamentable observar en los Newyores el desbordamiento de fanatismo político que estamos presenciando en estos tiempos de elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana.

Resulta vergonzoso ver cómo aquellos que se han enganchado a la política por conveniencias personales, sin un verdadero compromiso con el desarrollo del país o la defensa de ideales, son incapaces de discutir con objetividad y respeto.

Es evidente que muchos de ellos han mostrado un patrón de transfuguismo político, cambiando de partido según les convenga, sin importarles la coherencia o la ética. Esto ha ocasionado que pierdan el respeto y la credibilidad, no solo entre sus amigos y conocidos, sino ante la sociedad en general.

En lugar de promover un debate constructivo, se dedican a ofender y descalificar a quienes no comparten su manera de pensar. Esta actitud irracional e intolerante evidencia una falta de madurez y capacidad para argumentar de manera respetuosa.

Es importante recordar que el debate político en cualquier restaurante, bodega o encuentro entre amigos, es esencial en una sociedad democrática, pero debe basarse en el respeto mutuo. Aquellos que no pueden aceptar opiniones diferentes y recurren a la descalificación y la ofensa muestran ignorancia y una peligrosa intolerancia.

Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y debatir sobre política, pero siempre desde el respeto y la tolerancia hacia los demás. Ignorar esta premisa solo genera división y confrontación, en lugar de construir un diálogo fructífero que permita el crecimiento y la evolución de la sociedad en su conjunto. Clarinete no se les puede pedir peras al olmo.

Aerolíneas buscan recaudar más dinero aumentando tarifas de equipaje

Las aerolíneas han decidido que necesitan más dinero, así que prepárate para que tus maletas vacíen tu billetera. United Airlines ha anunciado que cobrará $80 por maleta facturada a finales de este mes, ¡así que tal vez sea mejor ponerse todas las prendas que se tienen y no pagar nada!

American Airlines también se subió al tren del aumento y agregó $5 a sus tarifas la semana pasada. Y para que no se queden atrás, se espera que Jet Blue y Alaska Airlines también suban sus precios a finales de este año.

No, no, pero será satanás que anda suelto para acabar con la humanidad, porque estamos hartos de tantos aumentos. Y quién podrás defendernos de esos monstros voladores. ¿Alguien sabe?

Las aerolíneas recaudaron la increíble cantidad de siete mil millones de dólares en el 2022 gracias a las tarifas de equipaje. Así que la próxima vez que quieras llevar algo más que un par de calcetines en tu viaje, prepárate para vaciar tu cuenta bancaria.

Alcalde de Nueva York busca reformar políticas de Ciudad Santuario para cooperar con ICE

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha realizado declaraciones en un evento comunitario celebrado en Canarsie, Brooklyn, en el que expresó la necesidad de modificar las políticas que han catalogado a la Gran Manzana como una “Ciudad Santuario”. En concreto, Adams busca cambios que permitan una mayor cooperación entre la ciudad y el servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante su discurso, el alcalde manifestó su intención de reformar la política de «Ciudad Santuario», con el propósito de que aquellos inmigrantes que cometan delitos graves o actos violentos puedan ser entregados a ICE para su consiguiente deportación. Estas declaraciones surgen en medio de un intenso debate sobre las políticas de inmigración, alimentado por una serie de crímenes de alto perfil en los que inmigrantes han sido acusados de actos delictivos.

Adams también reafirmó su creencia en la voluntad de la mayoría de los inmigrantes en la ciudad de querer trabajar y su convicción de que deberían recibir la autorización federal pertinente para hacerlo. De este modo, el alcalde busca hallar un equilibrio entre el respeto a los derechos de los inmigrantes y la persecución de aquellos que cometan delitos graves que pongan en riesgo la seguridad de la sociedad neoyorquina.

Primer debate de candidatos a diputados de ultramar

Felicitamos al periodista Erick Gutiérrez, presidente de Grupo de Medios Global Inc., por la valiosa iniciativa de producir un debate entre los candidatos a diputados de Ultramar de la Circunscripción uno del exterior. El pasado viernes, se realizó el primer debate en el cual participaron los candidatos Ramón Tallaj Jr por el partido FP, Francisco Fernández por el PLD y Cándido Cruz por el PRD. El ambiente fue ameno y cordial, lo que permitió que el intercambio de ideas se diera de forma respetuosa.

El debate fue transmitido en vivo por Visión Global TV, como planta matriz, todas sus plataformas satelitales y un gran número de canales de televisión en República Dominicana y aquí en New York, el cuál ha marcado un hito al ser la primera vez que se realiza un evento de este tipo en la televisión de Nueva York. La iniciativa de reunir a los candidatos de diferentes partidos políticos tiene como objetivo brindarle al teleauditorio la oportunidad de conocer las propuestas y razones para elegir a cada candidato.

El próximo viernes 8, se llevará a cabo la continuación del debate con la participación de los candidatos del PRM, PLD, FP y PRD. Esta iniciativa es un avance significativo en la promoción de la participación política y el debate de ideas en la comunidad. Sin duda, esta es una medida que contribuye al fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el proceso electoral.

Además, esta iniciativa demuestra el compromiso de Erick Gutiérrez y su grupo de medios por contribuir al debate político y a la participación ciudadana en la diáspora dominicana. No solo se trata de informar a la comunidad sobre las propuestas de los candidatos, sino también de fomentar un espacio de diálogo y análisis que permita a los votantes tomar decisiones informadas en las próximas elecciones.

Mi gente llegamos a las preguntitas que necesitan respuestas para la comunidad.

La primera que recibimos en nuestra mesa de redacción.

LAS PREGUNTAS

Que si será cierto el junte político entre Ramfis Trujillo, el doctor Roque Espaillat y Yadira Marte? .….Coooomo?

La segunda que recibimos por email:

Que si alguien sabe que día es que llega el Doctor Leonel Fernández a los Newyores?…… Eeeeepa

Y la última que recibimos por WhatsApp:

Que cuál es el melao de los Newyores que también estarán por aquí el general Zorrilla del (PCR) y Max Puig de (APD)? ….. Ah no, yo no sé no.

Mi gente llegamos al final por este lunes en De Aquí Y De Allá. Se les quiere mis amores. Hasta nuestra próxima entrega.