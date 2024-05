Presentan en EE. UU. avances del montaje elecciones dominicanas

Miembros de la JCE y representantes de la comunidad durante un encuentro en Boston, Estados Unidos, durante el cual fueron expuestos los avances del montaje de las elecciones dominicanas

BOSTON, ESTADOS UNIDOS. – Una comisión de la Junta Central Electoral (JCE) que se encuentra supervisando en Estados Unidos el montaje de las elecciones presidenciales y de diputaciones de ultramar, presentó los avances del proceso electoral en el exterior a la comunidad dominicana, delegados de partidos políticos y representantes de medios de comunicación.

La comisión la encabeza Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la JCE; y la integran los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Samir Chami Isa y Patricia Lorenzo Paniagua.

EXHORTAN A EJERCER EL VOTO

El presidente de la JCE, Jáquez Liranzo, resaltó que en estos 20 años que cumple la implementación del voto dominicano en el exterior, deben destacarse aspectos como el de la conquista democrática del sufragio en el extranjero y el poder que tienen los dominicanos para elegir a sus autoridades incluso estando fuera de su patria.

Jáquez Liranzo los exhortó a que este 19 de mayo ejerzan el poder que tienen y elijan ir a sufragar.

Mientras, Well Sepúlveda, del Voto Exterior, informó sobre los recintos y colegios electorales y, además dio a conocer el calendario de actividades administrativas que corresponden a mayo.

ENCUENTROS

Los encuentros iniciaron el jueves 2 de mayo en Boston, en el Courtyard by Marriott- South; el viernes en Filadelfia, en el Germantown Cricket Club; el sábado tendrán lugar en New Jersey, en el Hotel Marriott, y el domingo en New York, en el Salón Constantino de la Facultad de Leyes de la Universidad de Fordham.

mpv