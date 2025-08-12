OPEP eleva demanda mundial y recorta suministro de sus rivales

VIENA, AUSTRIA 12 Ago.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha revisado al alza su pronóstico para la demanda mundial de crudo el próximo año, mientras que ha mantenido sin cambios la previsión para 2025, al tiempo que ha recortado ligeramente la estimación de la oferta de petróleo que bombearán en 2026 los países ajenos al cártel.

En su boletín mensual de agosto, la OPEP mantiene su previsión de que la demanda mundial de petróleo este año crecerá en 1,3 millones de barriles diarios (mbd), hasta los 105,14 mbd, mientras que ha revisado en alza en 100.000 barriles al día su pronóstico de consumo global de crudo para el próximo año, hasta un total de 106,52 mbd, lo que implica un aumento anual de 1,38 mbd.

Esta mejora del pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 responde al mejor desempeño económico esperado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en América y Europa, así como en Oriente Próximo y África.

En este sentido, espera que el crecimiento de la demanda de petróleo de la OCDE aumente en aproximadamente 0,2 mb/d, interanual, liderado por la región americana, mientras que, entre los países no pertenecientes a la OCDE, se prevé un aumento de la demanda de petróleo de 1,2 mb/d, liderado por la región de Asia Occidental, seguido de India y China.

En cuanto a la oferta de crudo, las nuevas previsiones de la OPEP apuntan a que en 2025 la producción de países ajenos a la Declaración de Cooperación, el compromiso de los países de la OPEP y otros productores liderados por Rusia, crecerá aproximadamente en 0,8 mb/d en 2025, hasta alcanzar un promedio de 54 mb/d, sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado, impulsada por Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina.

Sin embargo, para 2026, la OPEP prevé que la producción de los rivales del cártel aumentará en 0,6 mb/d, hasta alcanzar un promedio de 54,7 mb/d, lo que supone una revisión a la baja de casi 100.000 barriles diarios respecto al pronóstico anterior, con Brasil, EE.UU., Canadá y Argentina a la cabeza del aumento de la oferta previsto.

CRECIMIENTO MUNDIAL

De su lado, la OPEP ha indicado que sigue confiando en que la economía mundial mantendrá una trayectoria de crecimiento estable, respaldada por el sólido y consistente impulso observado en el primer semestre de 2025.

De tal manera, ha revisado ligeramente al alza la previsión de crecimiento económico mundial para 2025, hasta el 3%, mientras que la previsión para 2026 se mantiene en un sólido 3,1%.

En concreto, la organización ha mejorado su pronóstico de crecimiento para EEUU, hasta el 1,8% este año, pero mantiene en el 2,1% la previsión de 2026. En el caso de la zona euro, el pronóstico de crecimiento económico se ha revisado ligeramente al alza hasta el 1,2% tanto para 2025 como para 2026.

De su lado, la OPEP ha mejorado ligeramente su pronóstico de crecimiento para China, hasta el 4,8% en 2025, pero mantiene en el 4,5% el de 2026.

