Onceno Estados Unidos golea a RD en premundial de la Concacaf

Ciudad de Guatemala.- Los Estados Unidos fueron verdugos de la República Dominicana, que no pudieron parar la arremetida de siete tantos por cero y lograron su pase a los cuartos de final del Premundial de fútbol masculino sub-17 que se celebra aquí.

El juego con sede en el estadio El Pensativo, en la colonial Antigua, tuvo a Christopher Aquino y a Keyrol Figueroa como verdugos de la portería rival con goles a los minutos 22 y 30 y 45’+2 y 57′, respectivamente. Completaron la tarea Micah Burton (62′) y Ezekiel Soto (83’y 90′).

De esa manera, Estados Unidos, México, Guatemala y Canadá lograron hoy el pase a los cuartos de final del Premundial de fútbol masculino Sub-17 con sede en esta capital.

El Tri abrió el primer juego de la actual fase eliminatoria ante Nicaragua en el estadio

Doroteo Guamuch Flores con marcador de 6-0.

La selección mexicana, ganadora del campeonato en 2019, tuvo en Stephano Carrillo a su jugador más valioso con dos anotaciones, al minuto 60 y el 68; en tanto completaron la goleada Fidel Barajas (19′), Kevin García (24′), Gael Álvarez (30′) y José Urias (90’+1).

Por el país anfitrión, la Azul y Blanco volvió a pasar la prueba ante Jamaica por la mínima (2-1), tras colarse en los octavos de final como tercero de su grupo en la primera ronda de todos contra todos.

Selvin Sagastume al minuto 32 y Gabino Vásquez al 77 fueron los anotadores por la tierra del Quetzal.

Por último, Canadá dejó en el camino a Haití con un 3-0 por intermedio de Antoine Sedar N Diaye al minuto 4, Lucas Ozimec al 16 y Erik Pop al 88.

Hoy continúan los encuentros Costa Rica vs. Puerto Rico, Panamá vs. Cuba (Doroteo Guamuch Flores) y Honduras vs. Bermudas y El Salvador vs. Trinidad y Tobago (El Pensativo).

Los ocho conjuntos que superen los octavos se enfrentarán en eliminación directa los días 21 y 22 de febrero.

Los cuatro clasificados tendrán su cupo para el Mundial de Perú, a finales de noviembre.

of-am