Omar Fernández identifica los recursos reducir ISR al salario
Santo Domingo, 13 nov (EFE).- El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, retó este miércoles al Gobierno a cumplir con el Código Tributario, que ordena anualmente la indexación del impuesto sobre la renta cobrado a los ingresos de los dominicanos, promoviendo liberar de impuestos los salarios de hasta 52,000 pesos.
Fernández identificó varias fuentes de recursos que servirían para devolverle a la ciudadanía unos 16 mil millones al año, que —afirmó— nunca debieron ser tocados por el Estado.
Aclaró que no es el Estado quien perdería esos ingresos, sino que ha sido la ciudadanía la que los ha dejado de percibir durante los últimos años debido a una práctica que calificó como «ilegal» y que, según dijo, el Gobierno pretende repetir en el Presupuesto General del Estado para 2026.
DESCUENTOS QUE NUNCA SE DEBIERON HACER
“Se ha planteado que el Gobierno perdería aproximadamente 16 mil millones de pesos por indexar el impuesto a los salarios. Y yo me pregunto: ¿cómo se puede perder lo que nunca se debió tener? Los que realmente lo han perdido durante años son ustedes, a quienes nunca se les preguntó si querían que les descontaran mes tras mes un impuesto que jamás debió tocar sus salarios”.
Entre las partidas identificadas por Fernández para beneficiar a los trabajadores que ganan menos de RD$52,000 mensuales, se encuentra la reducción del déficit energético con la entrada en 2026 de varias plantas de generación privada.
Solo con cumplir esa promesa, el Gobierno reduciría en unos RD$19 mil millones el gasto en energía, suficientes para cubrir el ajuste.
REGRESAR NOMINA A NIVELES EN QUE FUE RECIBIDA
Asimismo, planteó regresar la nómina pública a los niveles en que fue recibida por la actual gestión, lo que representaría más de RD$122 mil millones, un ahorro capaz de cubrir hasta siete veces el costo de la indexación del impuesto a los salarios.
Además, sugirió emplear más de 6,300 millones de dólares que fueron contratados como deuda y que hoy permanecen ociosos en cuentas de la Tesorería, mientras el país continúa pagando intereses que superan el monto descontado a los trabajadores dominicanos por falta de indexación.
an/am
