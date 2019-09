Olga Tañón llena de ritmo a los dominicanos en “The One and Only tour”

SANTO DOMINGO.- El concierto de Olga Tañón “The One and Only tour” fue todo y más .

La artista boricua encendió el escenario del Teatro La Fiesta del hotel Jaragua junto a la cantante Belkis Martínez, quien abordó la escena llena de energía para presentar a la audiencia su versatilidad y capacidad vocal por la que es llamada “La dama de las mil voces”.

Luego, pasadas las 11:00 de la noche finalmente la “mujer de fuego” salió para un espectáculo inolvidable, tal como lo había prometido.

IOnició al ritmo de “Cómo olvidar”, provocando la algarabía de la audiencia, y que todos de inmediato se levantaran de sus asientos, lo que se mantuvo durante toda la noche.

“Bandolero”, “Muchacho malo” y un medley de sus canciones más populares, precedieron a sus primeras palabras al público. La energía de esta artista es tal, que la vibra es devuelta por la gente al instante, haciendo suyo a cada espectador.

Canciones como “Cuando Tu no estás”, “Así es la vida”, “Presencié tu amor” y un homenaje a Celia Cruz, continuaron el concierto teniendo de fondo la imagen de tantas parejas bailando en el público, y los celulares que compartían cientos de experiencias al instante por las redes sociales, de cada emoción vivida en este concierto.

El cantante dominicano Gabriel fue el primer invitado de la noche, interpretando junto a Olga el más reciente éxito de ambos, “Como no amarte”, elevando la belleza de este tema con esta fenomenal interpretación en vivo.

“Basta ya”, “Todo lo que sube”, “La gran fiesta”, “Que fluya” y muchos otros hits se pudieron disfrutar durante la noche, para un concierto completo, que recorrió sus grandes éxitos y sus más recientes propuestas incluidas en el nuevo disco de la artista “Olga Tañón y punto”.

Gaby Puché de Divas By Jiménez tuvo una participación importante cerca del final de la noche, demostrando que el merengue, y las mujeres, encienden y dominan cualquier escenario. La venezolana impregnó con su baile e increíble voz el escenario junto a la Tañón, acaparando los aplausos del público.

of-am