Olga Guzmán Ruíz oficializa candidatura al Consejo del Poder Judicial

EL AUTOR es periodista y abogado. Reside en San Cristóbal.

Por William Alcántara

SAN CRISTÓBAL. – La magistrada ha formalizado oficialmente su candidatura como miembro titular del Consejo del Poder Judicial (CPJ), representando a los jueces de las Cortes de Apelación. Su postulación no solo destaca por sus propuestas técnicas, sino por el sólido testimonio de vida y ejercicio profesional que ha sembrado en la comunidad jurídica.

Conocemos de cerca la trayectoria de la señora Guzmán Ruiz desde sus años de labor en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal. Desde aquel entonces, ha dado muestras fehacientes de ser una persona de principios innegociables y una integridad a toda prueba. Su ascenso a la Corte de Apelación es el resultado natural de una carrera de vida dedicada a la justicia con sensibilidad y rigor.

Un compromiso con la institucionalidad

Al oficializar su aspiración, expresó: «Asumo este compromiso con profundo sentido institucional, firmeza y vocación de servicio».

Su propuesta se centra en cuatro pilares fundamentales para el sistema:

* Fortalecimiento Institucional: Una gestión administrativa eficiente.

* Estabilidad de la Carrera Judicial: Seguridad jurídica para los juzgadores.

* Bienestar Integral: Atención a las condiciones humanas del juez y la jueza.

* Transparencia y Excelencia: Un CPJ que sea referente de integridad.

Testimonio de integridad

Quienes hemos dado seguimiento a su carrera desde sus inicios en la jurisdicción especializada de San Cristóbal, podemos dar testimonio de que la magistrada Olga Guzmán es una mujer íntegra que merece ocupar esta posición de alta relevancia. Su vasta experiencia y su conducta intachable garantizan que su llegada al Consejo impactará positivamente en una administración de justicia más humana y eficiente.

La candidata hizo un llamado respetuoso a sus pares de las Cortes de Apelación para respaldar este proyecto en favor de la carrera judicial. Asimismo, tuvo palabras de humildad para quienes no pueden votar: «A quienes no puedan ejercer el voto, les agradeceré enormemente que me acompañen llevándome en sus oraciones».

Con el lema «Avanzamos con pasos firmes», Guzmán Ruiz se encamina a este proceso electoral como una de las figuras con mayor solvencia moral y profesional para representar al sector.

