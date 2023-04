NY: Solicitan ayuda niña necesita cirugía para poder caminar

NUEVA YORK.- Organizaciones sin fines de lucros de Nueva York y RD, pidieron solidarizarse con la niña Braylin Martínez Camacho de 16 años de edad, quien necesita de varias cirugías para poder caminar.

La jóven reside con su madre Francis Camacho, en la comunidad de Gaspar Hernández, nació con una deformación en sus piernas que la mantienen postrada en cama y silla de rueda desde su niñez .

Las organizaciones Fundación Mundial por los Derechos de los Pueblos a la Salud, Organización Dominicana por la Salud ( Odosalud) y Funtosalud, coordinan los esfuerzos de recaudación de fondos y la logística de cada etapa de las cirugías que necesita la adolescente .

Luis Matos, activista comunitario y vocero de las entidades sin fines de lucros precisó que los médicos han dicho que la jóven necesita que los procedimientos quirúrgicos se realicen ante de cumplas la mayoría de edad para tener mejor garantía de que pueda caminar.

Resalta que las familias y las fundaciones involucradas necesitan de urgencia recaudar unos $ 64, 400 pesos dominicanos para iniciar el proceso médico.

“ Su aporte a esta causa hará que Braylin Martínez, tenga una vida normal donde pueda jugar, hacer las cosas por si sóla, bañarse, comer y lo más importante asistir a la escuela lo que es uno de sus sueños”, sifnificó .

Matos, precisó que los especialistas del hospital de traumatología y cirugía regional profesor Juan Bosch en RD, están a la espera de la paciente mientras las organizaciones gestionan los fondos recaudados y logística antes, durante y luego de las cirugías de Braylin .

“ Estaremos agradecidos por su contribución monetaria que dará a Braylin, el obsequio de caminar de nuevo y llevar una vida normal en su ciudad natal en República Dominicana como ella se merece y que ella y su familia siempre han anhelado”, significó.

Para las contribuciones pueden hacerse a : Word Organization for the Right of People to Healh Care, Amalgamated Bank No. de cuenta; 01158742 ( Routing: 026003379) New York. También dirigida a : ODOSALUD, Banco Popular # 783393374 en la República Dominicana. Para más información: 917- 570- 0506

freddy.galarza@yahoo.com

jpm-am