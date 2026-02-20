NY: Se entrega dominicano era buscado por asesinato Bronx

Alberto Frías

NUEVA YORK.- Se entregó a la Policía la mañana de este jueves un dominicano que era buscado por el asesinato de un hombre la semana pasada en la estación del tren de la calle 170, en El Bronx.

A Alberto Frías, de 27 años, se le atribuye la muerte a balazos de Adrian Dawodu, de 41.

El crimen, que fue grabado por una cámara de seguridad del lugar, ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde del pasado 10 de febrero.

Testigos dijeron que Dawodu hizo un comentario que ofendió a Frías, lo que derivó en una pelea y luego en un tiroteo.

Dawodu fue llevado de urgencia al Hospital Lincoln, donde lo declararon muerto.

La víctima frecuentaba la estación donde fue asesinado y a menudo se le veía hablando solo.

Luego del asesinato, Frías fue al apartamento donde residía con su novia en la calle 172 esquina Townsend, en El Bronx, y le pidió desesperadamente que le pidiera un taxi para escapar.

Frias fue acusado de asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma.