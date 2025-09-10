NY: Periodista Mary Leisy Hernández presenta libro “Primavera bajo cero grados”

NUEVA YORK.- La periodista dominicana Mary Leisy Hernández continúa su periplo por varios países con su libro “Primavera bajo cero grados”. Esta vez participará en un encuentro con sus compueblanos y compatriotas en Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y otros estados, bajo los auspicios de la Fundación Comunidad Sánchez Ramírez en USA.

La actividad artístico-cultural se realizará el sábado 13 de septiembre a partir de las cinco de la tarde en los salones de la Dirección de Cultura Dominicana en Nueva York, entidad que brinda todo el apoyo al evento en el que, en torno a este libro, habrá presentaciones artísticas, debates y momentos de compartir de manera des contraída entre emigrantes.

La comunicadora expresó su entusiasmo por la oportunidad de compartir sus vivencias como emigrante a compatriotas en Estados Unidos, país en el que la República Dominicana representa el cuarto grupo hispano más grande.

Según estadísticas del 2024, la cifra de dominicanos allí supera los 2.3 millones, de los cuales, el mayor porcentaje está precisamente en Nueva York.

“Será de mucho placer encontrarme allí con compueblanos, colegas, compañeros de aulas y otros dominicanos que en la mayoría de los casos, emigraron hace ya muchos años. A algunos de ellos no he vuelto a ver. Igual, será interesante encontrarme con conocidos y no conocidos que, desde la diáspora, realizan muy buen trabajo por su gente en el exterior y por los dominicanos que prefieren quedarse donde están sus raíces.

Hernández expresó su agradecimiento a la Dirección de Cultura Dominicana en Nueva York por las facilidades y a la Fundación Comunidad Sánchez Ramírez en Usa por la acogida.

Felicitó a los miembros de esta fundación por la maravillosa labor que realizan, lo que a su juicio demuestra, el gran corazón de los cotuisanos y el interés por aportar desde cualquier escenario. Este grupo realiza obras que favorecen la salud, la educación, la cultura, el deporte y otros renglones, según dijo.

“Me sorprende la capacidad de trabajo y desprendimiento de Juan Marte y todas las mujeres y hombres de esta fundación de mi provincia: Gracias a ellos, los hogares de ancianos de Sánchez Ramírez funcionan mejor, la filial de Rehabilitación logra mejor sus objetivos y así podría mencionar muchos otrosaspectos. Me enorgullecen. Mi respeto para ellos”.

Talleres para emigrantes

Hernández expresó su satisfacción por todo lo que ha generado su libro “Primavera Bajo Cero Grados”, en el que además de temas de emigración como las añoranzas del que vive lejos y las emociones que generan los regresos al terruño, incluye crónicas de viajes en las que resalta las particulares de diversas culturas y su visión personal como dominicana.

Dijo que luego de presentar el libro en Bélgica, fue invitada a ofrecer talleres para mujeres emigrantes de diferentes países.

En dichos talleres trabaja temas como la autoestima, la resiliencia y la higiene emocional de mujeres que, por el hecho de vivir lejos de sus raíces, se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad. Para los talleres se nutre de formaciones que ha realizado en el área terapéutica.

Manifestó su interés de llevar estos talleres a emigrantes dominicanos en Estados Unidos y otros lugares con amplia presencia de dominicanos.

Hernández es periodista y locutora con experiencia en radio, televisión, periodismo escrito, relaciones públicas y maestría de ceremonias. A su juicio, incursionar en otras áreas nutre aún más su carrera de comunicadora.

Se formó como arteterapeuta y experta en mindfulness y actualmente realiza una formación en psicología positiva e inteligencia emocional, con el propósito de enriquecer y expandir sus talleres hacia otros sectores. Estas formaciones las ha realizado en los diferentes países en los que ha vivido en los últimos años.

jt-am