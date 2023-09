NY: Padres de niño murió en guardería de dominicana piden justicia

NUEVA YORK.- El niño Nicholas Feliz Dominici, que en noviembre cumpliría dos años, murió por una presunta sobredosis por opioides en una guardería en El Bronx en la que había comenzado a ir la semana pasada, según dijo su desconsolada madre a los medios estadounidenses tras darse a conocer la tragedia que también involucra a otros tres niños.

El hijo de Zoila Dominici y Otoniel Feliz todavía se estaba adaptando a la guardería cuando él y sus tres compañeros, entre los ocho meses y los dos años, se enfermaron tras haber sido expuestos a fentanilo, opioide sintético encontrado en las instalaciones de la guardería el viernes durante un allanamiento.

«Hablamos con los que están a cargo … Recomendaron ese lugar y aparentemente cumplieron con todas las reglas. Estábamos en una lista de espera para que nuestro hijo calificara», dijo la madre del infante a CBS New York en español.

La mujer dijo que su era «muy inteligente» y «repetía todo lo que le decías. Tenía tanto amor. Todos los que lo conocían lo apreciaban, todos nuestros vecinos», agregó.

El padre, en conversación con Univision, dijo que no se explica cómo pudo suceder esta tragedia.

«Lo buscamos a través de una homepage (la guardería), que se supone que ellos se aseguran de que es un buen lugar para niños (…) En qué mente cabe que vas a mezclar narcóticos con niños, es algo horrible», dijo el hombre al medio.

El pasado sábado fueron detenidos por el caso la dominicana Grei Méndez de Ventura, de 36 años, identificada como la dueña de la guardería Divino Niño, y Caristo Acevedo Brito, de 41 años, que vivía en el sótano junto con el negocio de guardería, que servía de fachada para el negocio de drogas, según dijo la policía.

La pareja fue acusada el domingo de asesinato, asalto y poner en peligro a un niño en la presunta muerte por exposición al fentanilo de Nicholas.

La policía también busca al esposo de la dominicana por el caso.

«Sean culpables ellos o no, el verdadero culpable sabe que tiene que pagar», expresó el padre del menor.

Nicholas era el menor de cinco hermanos y su familia vivía a poca distancia de la guardería, ubicada en la sección Kingsbridge de El Bronx.

La guardería, registrada bajo el Departamento de Servicios para Niños y Familias de la ciudad, abrió a principios de año y pasó una inspección sorpresa el 6 de septiembre, según muestran los registros.

«Aparentemente, el lugar pasó todas las inspecciones. Supuestamente ese apartamento era solo para guarderías, pero el rumor es que, por lo que hemos escuchado, también alquilaron habitaciones», dijo Otoniel Feliz sobre la guardería.

«Lo más difícil para mí es llegar a casa y abrir esa puerta y no ver a Nicolás diciendo: ‘Papá, papá’. Es demasiado difícil. No podemos. Porque la irresponsabilidad de las personas que no saben, no saben que jugar con drogas y dejarlas donde los niños pueden alcanzarlas es demasiado peligroso», agregó el afligido padre.

La oficina del médico forense dice que la causa exacta de la muerte de Nicholas está pendiente.

Otros tres niños, dos niños de 2 años y la hermana de 8 meses de uno de ellos, permanecen hospitalizados después de haber estado expuestos a la droga mortal mientras estaban en las instalaciones, según la policía.

Se está llevando a cabo una investigación criminal sobre la guardería.