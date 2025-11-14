NY: Oficial dominicano rescata menor se lanzóa a río helado



NUEVA YORK.- Un policía de origen dominicano y otros dos compañeros suyo salvaron a una adolescente de 16 años que intentó suicidarse lanzandose al río Harlem, de Manhattan.

El oficial Wilmer Guerrero se arrojó al agua del helado río y rescató a la menor.

“Lo único que importaba era sacarla del agua”, dijo Guerrero, quien caminaba por el área junto sus compañeros Ankit Gupta y Shuaibul Amine cuando se encontró con la escena y escuchó a la joven pidiendo auxilio.

Explicó que “fue un chapuzón frío, helado. Pero en ese momento, nada más importaba que sacarla del agua. Así que lo superé bastante rápido”.

“Alguien necesitaba ayuda, y para esto nos inscribimos, y estamos aquí para ayudar, y eso es lo que hicimos”, indicó Guerrero.

Detalló que “solo la agarré por su suéter y su hombro, y simplemente nadaba con ella. Luego, solo la empujaba hacia adelante. Lo estaba pasando mal porque ella estaba en un estado de pánico total. Pero yo simplemente mantuve la compostura, diciendo palabras de ánimo de que íbamos a superar esto”.

El dramático rescate ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde del miércoles, cerca de la calle 142 y fue grabado por las cámaras corporales de los oficiales.

jt-am