NY: Invitan dominicanos concierto parque El Bronx

NUEVA YORK.- La presidenta del municipio del Bronx, Vanessa L. Gibson, en colaboración con el Consejo de Turismo del Bronx, la Corporación de Desarrollo Económico del Bronx (BXEDC) y la Corporación de Iniciativa Empresarial de Nueva York (BICNY), continúa la Serie de Conciertos de Verano del Bronx este domingo 17 de agosto en Bronx Park East con una tarde de música en vivo, celebración comunitaria y diversión para toda la familia.

El concierto de esta semana contará con las actuaciones de Nelson Gonzalez & The Latin All Stars, Nayibe La Gitana y La Tribu, Pito Paris & the Bad Boys of Salsa con Papote Jiménez, con música de Ralph Mercado y DJ C-LO.

Los residentes de El Bronx están invitados a disfrutar de una tarde de música, baile y celebración cultural en uno de los parques más antiguos del municipio.

La actividad se efectuará desde el mediodía hasta caer la tarde.

Ubicado prácticamente en el centro del distrito, Bronx Park es similar al Central Park de Manhattan. Bedford Park y Norwood se encuentran al noroeste. Al Este se encuentran Olinville, Allerton y Pelham Parkway. Van Nest está al sureste, mientras que West Farms está al suroeste. El límite oeste incluye Belmont y Fordham Manor.

