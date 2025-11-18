NY: Familia exige justicia tras atropello mortal abuelo de RD

NUEVA YORK.- La familia de un abuelo dominicano fatalmente atropellado en Long Island exige justicia.

Octavio Espinal, de 76 años, fue atropellado en una esquina de la avenida Brooklyn por un conductor que se dio a la fuga.

«Eso es lo que más me duele», dijo Mary Silverio, hija de la víctima. «Si se queda en el momento y hace lo que tenía que hacer, cualquiera comete un error, pero por lo menos ayúdalo, no sabemos cómo él quedó, por qué se fue, solamente por qué se fue».

Las flores y las velas recuerdan la vida de un padre y abuelo muy especial, quien durante días luchó por su vida en el hospital. Un atropello que frustró el sueño de Espinal de volver a su país, algo que expresaba en su último cumpleaños.

“Él decía yo trabajo hasta los 80 y entonces me voy para Santo Domingo», dijo su hija Ibelice. «Él reunió muchas cosas, mandaba muchos tanques y ese era su futuro».

La policía compartió videos de cámaras de seguridad y está buscando al individuo.

En medio del dolor, y para que su vida se prolongara, la familia de Espinal decidió donar sus órganos.

“Significa demasiado y también alegría, porque él va a vivir en otra persona», compartió Petronila Espinal, hermana de Octavio. «Pero, yo hubiese dado lo que fuera porque estuviera vivo, uno por lo generoso y lo bueno que era».

El hombre de 76 años también vivirá en los corazones de sus nietas, quienes hablaron con Telemundo 47.

“Él quería que yo fuera una persona de bien y que me amara mucho”, dijo una de las niñas.

La investigación policial continúa y buscan la colaboración ciudadana para identificar al conductor.