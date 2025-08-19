NY: Asesinan a tiros influencer dominicana Ariela ‘La Langosta’

Ariela 'La Langosta'

NUEVA YORK.- Fue asesinada a balazos la mdrugada de este domingo la famosa ‘influencer’ dominicana Ariela ‘La Langosta’, de 29 años.

La también bailarina regresaba a su residencia en Nueva York en un vehículo Mercedes-Benz G-Class, negro, cuando fue tiroteada.

Su cuerpo fue hallado en Cross County Parkway, en Mount Vernon. Estaba en el asiento del copiloto del vehículo, con rastros de violencia evidente y varios impactos de bala.

Las autoridades “investigan el caso como «una muerte sospechosa» y detuvieron para interrogatorio a Nata Cartier, pareja sentimental de la víctima.

“Ariela fue atrapada en un tiroteo tras salir de una fiesta en el club Ikon, de Manhattan, donde trabajaba como mesera”, detalla una nota de Univisión.

La joven era conocida por su amplia presencia en Instagram, donde sumaba más de medio millón de seguidores.

Versiones en redes sociales sugieren un presunto ataque de sicarios y que Ariela iba acompañada por un sujeto que resultó ileso, quien también habría sido interrogado por autoridades. Hasta el momento, no se ha emitido una confirmación oficial sobre la causa específica del asesinato.

jt-am