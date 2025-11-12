NY: Apresan dominicano habría asesinado exnovia 50 puñaladas

NUEVA YORK.- La Policía arrestó a un hombre al que atribuye el asesinato de 50 puñaladas de una madre dominicana en un apartamento del sector Harlem, en el Alto Manhattan.

Luis Márquez, de 41 años, presuntamente apuñaló a su exnovia, Carmen López, de 47, madre de cuatro hijos, en el edificio de apartamentos donde residía la víctima, en la calle 129 West, mientras dos de los hijos de la mujer dormían.

Márquez, del Bronx, aparentemente estaba enfurecido por los celos porque la víctima lo usó y no lo convirtió en una «prioridad», dijeron las fuentes.

Mientras estaba bajo custodia policial, el presunto homicida describió a López como “toda su vida”.

Lyron Middleton, portero del edificio donde ocurrió el crimen, dijo que estaba limpiando la escalera cuando se topó con López bañada en sangre y llamó al 911.

La mujer fue llevada de urgencia al Hospital Mount Sinai Morningside, donde sucumbió a las graves heridas.

Las cámaras de vigilancia capturaron el momento en que el atacante emboscó a López después de aparentemente haberla esperado afuera del ascensor durante dos horas.

«Ella estaba gritando Luis, Luis, Luis. Luis detente, Luis detente, mientra era apuñalada», dijo Middleton.

Dos hijos de López de 10 y 18 años dormían dentro del apartamento mientras su madre era brutalmente atacada, dijeron vecinos.

Tras el ataque, Márquez fue a su casa y divagó con su familia repitiendo una y otra vez que la había matado. Sus familiares llevaron al perturbado asesino a un hospital local, donde la policía lo detuvo.

jt/am