NY: Adriano Espaillat llama a la unidad en políticas migratorias

Adriano Espaillat

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat habló sobre el impacto de la inmigración en la ciudad de Nueva York y en Estados Unidos durante el desayuno anual del Consejo de Relaciones Comunitarias Judías (JCRC) de Nueva York, una reunión de líderes, funcionarios públicos y defensores de derechos humanos comprometidos con la justicia y la igualdad.

«Como inmigrante que soy, no puedo ignorar el creciente temor que se apodera de nuestras comunidades. En toda la ciudad de Nueva York, padres tienen tanto miedo que no quieren enviar a sus hijos a la escuela, trabajadores dudan en ir a sus empleos y las personas mayores faltan a citas médicas vitales, todo por temor a que puedan ser detenidos o deportados», dijo.

Agregó que «este no es el Estados Unidos que amo, y no es el Estados Unidos que me dio la oportunidad de estar ante ustedes como miembro del Congreso».

«Como nos recuerda el libro de Éxodo: no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto’. Estas palabras suenan tan ciertas hoy como lo fueron hace siglos», declaró.

Indicó que «nuestras leyes ya garantizan que quienes cometen delitos violentos enfrenten todo el peso de la justicia. Pero las políticas recientes van mucho más allá de eso, buscando tender una red más amplia que apunta injustamente a los inmigrantes por infracciones menores: personas que son madres, padres y abuelos, personas que contribuyen a nuestra sociedad todos los días. Deportar a estas personas debilita a las familias, y las familias débiles forman una nación débil”.

Llamó a la acción para abordar tres prioridades fundamentales: 1) apoyar a los Dreamers (Soñadores), 2) proteger a los trabajadores agrícolas y 3) mantener unidas a las familias.

A continuación, una transcripción del discurso de Espaillat:

«Buenos días a todos. Sería negligente si no mencionara un tema que es de vital importancia para la ciudad de Nueva York hoy en día. Hay muchas personas en nuestra ciudad (familias, trabajadores, personas mayores) que viven con miedo. Y por eso, hoy quiero hablar sobre los inmigrantes, porque yo mismo soy un inmigrante.

El Buen Libro, el libro de Éxodo, nos dice: «No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto». Este es un principio fundamental de fe y justicia, que resuena profundamente con nuestros valores compartidos.

La semana pasada ha sido preocupante en Nueva York. Madres y padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Trabajadores no se presentan a sus empleos. Gente está resguardada en sus apartamentos, demasiado asustada para salir de sus casas. Personas mayores faltan a sus citas médicas, temiendo que incluso una enfermera pueda delatarlos. Esta es la realidad de nuestra ciudad hoy, y sería una farsa si me pusiera de pie ante ustedes y no hablara sobre ella.

Permítanme ser claro: ya hay 170 leyes en vigor que garantizan que si alguien comete un delito violento (si mata a alguien, ataca a alguien con un arma letal o viola a una mujer) será arrestado, condenado y deportado. Eso ya es ley. Cualquier cosa más allá de eso es redundante y tiene otro propósito: tender una red más amplia, apuntar a individuos que no representan una amenaza, castigar al padre o la madre que se saltó un torniquete, a la abuela que cometió una infracción no violenta. Estas personas corren el riesgo de ser arrestadas y deportadas sin siquiera un juicio, dejando a sus familias en crisis. Eso no es justicia. Ese no es el Estados Unidos que yo amo.

Una familia separada es una familia débil, y las familias débiles forman una nación débil. Por eso debemos apoyar tres prioridades clave a medida que avanzamos:

1. Apoyar a los Dreamers (Soñadores). Son jóvenes que llegaron aquí cuando eran niños y que ahora son enfermeros, maestros, dueños de negocios y propietarios de viviendas. Contribuyen a nuestra sociedad y merecen un camino hacia la regularización.

2. Apoyar a los trabajadores agrícolas. El cuarenta por ciento de ellos son indocumentados y su ausencia de la fuerza laboral se sentirá en nuestros supermercados, en nuestros negocios y en nuestra economía. Cuando no pueden trabajar, nos afecta a todos.

3. Apoyar la idea de mantener unidas a las familias. Un sistema de inmigración justo y compasivo no debería separar a los padres de sus hijos, a los esposos de sus esposas o a los abuelos de sus familias. Mantener unidas a las familias no solo es humano, sino que fortalece a nuestras comunidades y a nuestra nación.

Esta es una crisis. Una crisis de valores ―de valores democráticos, de valores estadounidenses. Por eso, pedimos su apoyo. No podemos permitirnos enterrar la cabeza en la arena y pretender que este miedo y esta incertidumbre no existen, porque sí existen.

Este no es el Estados Unidos que amo. El Estados Unidos que amo es el que le dio a un niño que llegó aquí con una visa de visitante y se quedó más tiempo del permitido la oportunidad de convertirse en miembro del Congreso. Ese niño era yo. Por eso hoy les pido que trabajemos juntos. Defendamos nuestros valores. Recordemos: «No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto».