NY: A 16 años cárcel condenan a un dominicano que mató vecino
NUEVA YORK.- A 16 años de cárcel fue sentenciado un dominicano que mató a un vecino de una puñalada en el corazón tras una disputa por un estacionamiento.
Vladimir López Germán, de 46 años, se había declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado. La víctima, Dominic Aguilera, de 19 años, murió en brazos de su padre José Cruz.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, López también fue sentenciado a cinco años de libertad condicional.
LOS HECHOS
El crimen sucedió la mañana del 18 de abril de 2024 en Featherbed Lane, cerca de la avenida Inwood, frente al edificio donde ambos residían en El Bronx.
López se enfureció porque el joven se había estacionado en doble parquing junto a su auto, bloqueándole el paso.
Según Cruz, él y su hijo se estaban preparando para ir a trabajar juntos cuando el vecino llamó a su puerta furioso. Y aunque Aguilera movió su vehículo, López forcejeó con él y lo apuñaló.
El joven se tambaleó hacia una bodega cercana, donde su padre se apresuró a reunirse con él. “Papá, no me dejes morir”, recordó que le dijo el joven.
“Vi morir a mi hijo. Falleció en mis brazos. Toda nuestra familia está en shock. Nunca esperábamos algo así”.
Los paramédicos llevaron a Aguilera al Lincoln Hospital, donde fue declarado oficialmente fallecido.
López huyó de la escena, pero fue arrestado un día después del crimen.
jt-sp
Que last ima que no hay Peña de muerte en NY
osea que este criminal en 11 años o antes podria salir de la carcel ahi se da cuenta que la vida de un hispano vale nada si hubiece sido a un dringo el muerto minimo 30 años de carcel