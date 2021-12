Nuevos estatutos PRM con Secretaría para Diáspora (OPINION)

Se dice que ocho de cada diez jóvenes se quieren ir fuera de Quisqueya a buscar un mundo nuevo y regresan con sobre nombres de Dominican Yorks. Ahora nos dicen diáspora, pero recuerdo que desde 1984 me fui fuera, al sacarse a mi amigo, antiguo director de Rentas Internas y a los 20 amigos que él llevó, porque antes cancelaban al jefe y sus amigos por gusto, ahora no, hay carrera civil y TSA para apelar. Convertidos en exiliados desacreditados, por default, nadie te contrataba en tu tierra.

Mire. No hay partida sin dolor. Marcharse contiene una cuota de fracaso personal, pero sin duda y más aún, es fruto y consecuencia de un marasmo colectivo. Nadie partiría a un nuevo lejano si lo que tiene en el cercano le daría contención y prosperidad. Irse significa no solo dar la espalda a sus lealtades y cariños, sino que es también cortar en miles de pedacitos su corazón y dejarlo así esparcido por su tierra, que no es otra en la que usted se formó y seguramente sus anteriores también.

Observó con cuidado la creada Secretaría para la Diáspora, buena innovación que se incluye en los estatutos del PRM con la finalidad de establecer un partido moderno de acuerdo con los estándares que la ciudadanía espera.

¿Qué puede pasar?

Dicen algunas estadísticas que 1.200.000 dominicanos han emigrado en los últimos 20 años, pero poco se dice que un número casi similar ha inmigrado a nuestra tierra, básicamente de Haití y Puerto Rico ¡Oh! que escándalo, no vienen a radicarse aquí ni suizos, árabes, ni noruegos, ni altos, ni esbeltos de ojos azules.

¿Por qué?

Por, los continuos agudos problemas de estabilidad política, revoluciones, pobladas y convulsiones económicas que nos convierten (y seguirán convirtiendo) en un maravilloso trampolín hacia otras regiones. Estamos sumergidos en un 45% de pobreza, aunque lo quieran maquillar de que han sacado millones de pobreza, aun así, somos un país que exporta talento.

Es claro que se van los más preparados ya que en los países de arribo serán buenos y de bajo costo.

Al mismo tiempo y hacia aquí llegan compadres latinos de Caracas y Cuba que escapan también de la pobreza, muy capacitados

Muchos escandalizados dirán que los de fuera ganan dólares, no necesitan ayuda en R. Dom, solo “vienen para votar o para que les den un cargo”. No todo es tan así. Tengo la edad y los conocimientos suficientes para saber que nuestros antepasados también fueron recibidos con alguna ayuda al entrar y que luego los hacían votar… al caudillo del momento, Trujillo.

La nueva Secretaria para diáspora en tiempo real tramitará, resolverá y consensuará nuestras peticiones, ideas y sinsabores. Queremos invertir con facilidades como les dan a empresarios residentes con incentivos, y eso no es pedir mucho, cuando remesamos el 20% del PIB anualmente y no nos dan ni las gracias. Tenemos derecho a una ventaja comparativa como dicen economistas.

Irse a estudiar 4 años no te convierte en miembro diáspora, solo los que por años pagamos impuestos, remesamos e invertimos en R.D., viviendo fuera tendremos derecho a ocupar puestos, direcciones y ser oídos en el partido, sin la cortapisa que usan de ¨ese no sabe lo qué pasa en el país y viene a opinar¨, como me dicen a mí. No aceptaremos paracaidistas de R. D. en diáspora para representarnos, aunque muchos estamos al día en ambas direcciones

Datos: Nuestros emigrantes marchan básicamente para EUA, España o Italia l por ciertas facilidades de visados. Pero la gran meca sigue siendo el Estado de NY sin duda la Tierra de las Oportunidades, pero con alto costo de vida.

Me pregunto últimamente si USA tendrá necesidad de profesionales de alto nivel a los cuales debiera pagar (en su suelo) arriba de los U$D 80.000 anuales, cuando con el trabajo a distancia los puede tener en Latinoamérica por no mucho más de la mitad o menos. Donde algunos ven una amenaza, este humilde escritor ve una enorme oportunidad.

Si usted es bueno en lo que hace, es constante y es barato, le aseguro que le irá bien aquí y en cualquier lugar del mundo.

En miles de estos tigüeres pusimos enseñanza, ejemplos y códigos que hoy deberán validar en otras tierras. Tenemos con que dar batalla y eso no es poco. No la jugamos con soledad y frío.

Yo soy otro tigüerón. Creo buscar saciar su hambre de desarrollo hará el resto. Luche por Secretaría de Diáspora en su partido.

JPM