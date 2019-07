NUEVA YORK: Mueren tres de una misma familia dominicana en incendio vivienda

NUEVA YORK.- Tres personas de una misma familia de origen dominicano fallecieron y otras dos resultaron heridas en el incendio de una vivienda en el sector East Elmhurst, de Queens.

Los muertos son Elizabeth Rodríguez, su hija Emma Rodríguez, de seis años, y su padre Claudio Rodríguez, de 76.

Entre los heridos hay un niño de un año que se debate entre la vida y la muerte.

El fuego fue catalogado de sospechoso por las autoridades.

Testigos dijeron que una persona que residía en la casa y a quien identificaron como David Abreu Nuñez, de 24 años, roció gasolina en la cocina y provocó el incendio.

Al parecer, Abreu Nuñez se tornó violento cuando la dueña de la casa le pidió que se mudara.

Rafelina Moreno, la propietaria de la vivienda, dijo que «ese muchacho me pidió ayuda en el hospital. Me dijo que iba a salir, que lo recibiera en mi casa y me quemó la casa cuando le dije que se fuera».

Wilson Beltré, primo de las víctimas, dijo que «ellos vinieron de vacaciones a donde su hermana Rafelina y lamentablemente sucedió esta tragedia».

Otra prima de la familia, Heidy Rodríguez, informó que la familia afectada «acaba de llegar prácticamente de Santo Domingo la semana pasada de vacaciones”.

Nelson Peña, vecino de Rafelina dijo que «oía los gritos de una señora con un bebé en las piernas. El niño lloraba, y ella decía por qué a su niño».

El Comisionado del Departamento de Bomberos, Daniel A. Nigro, informó que el fuego comenzó aproximadamente a las 4:00 de la tarde en una vivienda de la calle 93.

Explicó que «sin causas obvias del accidente, el Departamento investiga al incendio como sospechoso. Eso significa que aún no tenemos nada específico, los detectives y los Marshall están buscando las causas de lo ocurrido».