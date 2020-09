NUEVA YOPRK: Activista dominicana advierte reapertura escuelas es muerte

Carmen Rojas

NUEVA YORK._ La reconocida activista dominicana y excandidata a diputada del Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Carmen Rojas, se plantó frente a una escuela del Alto Manhattan y advirtió que “el regreso a las clase de los niños es muerte”.

Rojas, que también preside la Asociación de Padres de la escuela Juan Pablo Duarte, declaró que reabrir las escuelas especialmente en la fecha escogida por el alcalde Bill de Blasio, está preocupando a miles de padres y madres de estudiantes en el distrito 6 que abarca los planteles en el Alto Manhattan, incluyendo el vecindario Inwood.

Señaló que el alcalde ni el canciller de educación Richard Carranza cuentan con las herramientas adecuadas para impedir un contagio posiblemente masivo en las escuelas.

La iniciativa de la activista se produce en momentos en que docenas de pediatras, también mantienen la advertencia de establecer protocolos funcionales y la mayoría de los padres proclaman que no enviarán sus hijos a las aulas, por temor al contagio.

“Amados padres, en el nombre de Dios les suplico que no manden sus hijos a la escuela. Ni el alcalde ni el canciller tienen las herramientas en las manos para proteger la vida de nuestros niños, principales (directores), maestros y personal general de la escuelas ya que ninguno de ellos han visitado las 1,866 escuelas que tiene esta ciudad. No saben realmente las condiciones de nuestras escuelas”, dijo Rojas en sus redes sociales.

“La pandemia es real. Nos estamos reuniendo al frente de las diferentes escuelas de nuestra comunidad, si alguien gusta acompañarnos pueden hacerlo, mandar mensaje privado para más información. Dios tiene el control”, agregó.

Indicó que “ellos dicen todo eso pero de que se cumpla no sabemos. Porque si van a despedir 9000 maestros a quien le creo, y no hay espacio para tener clase de 10 niños por salón, y hay tantas cosas que están diciendo que no son reales”..