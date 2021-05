NUEVA JERSEY: Dominicano recibe amenazas por haber denunciado robo

Yousef Lagranje Díaz

NUEVA JERSEY.- Un dominicano recibe constantes amenazas de la administración del complejo donde reside, en Newark, porque denunció un robo en su apartamento que, según dijo, involucra a dos empleados de seguridad y uno de mantenimiento.

Yousef Lagranje Díaz reveló que hace un año unos sujetos ingresaron a su apartamento y robaron una caja con más de 13 mil 800 dólares.

Aseguró que tiene evidencias de que en el robo participaron dos empleados de seguridad del complejo y uno de mantenimiento, por lo que se querelló con la administración del lugar y entregó las supuestas pruebas a la Policía.

Lagranje Díaz, quien padece de diabetes, indicó que a pesar de que hizo la denuncia hace un año los administradores ni la Policía han dado importancia a su caso. «Todo lo contrario, lo que he recibido es amenazas y presión para que me mude, me quieren sacar del edificio para que la cosa se que quede ahí», declaró.

Dijo que prefieren echarlo del complejo antes que aclarar el asunto, ya que si investigan se darán cuenta de que el robo fue cometido por trabajadores suyos, y eso expone a la administración a una demanda.

Lagranje Díaz, quien vive en el lugar con tres hijos menores, pidió la intervención de las autoridades locales, de su país o de cualquier otra institución que puedan ayudarle a recuperar su dinero y a conservar su apartamento.

