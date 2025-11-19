“No Tiene Sentido” une a Patty Moll y Luis Miguel del Amargue

SANTO DOMINGO.- La cantante y compositora Patty Moll se unió al reconocido bachatero Luis Miguel del Amargue para, de su mano, explorar la bachata en el sencillo “No Tiene Sentido”.

La canción explora la historia de una pareja en la cual la intérprete siente que el amor ha llegado a su fin debido a la falta de conexión emocional de su pareja. En contraste, la respuesta del artista es llena de amor y esperanza, pues afirma que aún la ama y busca que puedan reconciliarse y salvar su relación.

La letra de “No Tiene Sentido” refleja un diálogo emocional entre dos personas que enfrentan la incertidumbre del amor y la posibilidad de una segunda oportunidad.

Patty Moll se mostró sumamente honrada de poder trabajar con una estrella de la música dominicana como Luis Miguel del Amargue y agradece profundamente la oportunidad de colaborar en este proyecto que promete tocar corazones y resonar en los amantes de la bachata.

“No Tiene Sentido es una historia que muchos pueden identificar; una reflexión sobre el amor, la desconexión y la esperanza de recuperar lo que una vez fue hermoso», comentó Patty Moll, compositora de la canción junto a Félix Estévez, popularmente conocido como DF Beatz.

Cabe destacar que la canción llega acompañada de un video de lyrics y está disponible en todas las plataformas digitales.

of-am