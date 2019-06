Navarro propone unificar en un ministerio entidades que trabajan la vivienda

SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial del PLD, Andrés Navarro, propuso la creación del Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humano para unir y eficientizar todas las instituciones públicas que se dedican a este tema.

Durante encuentro con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi),manifestó:“Conmigo sí viene el Ministerio de Viviendas y Asentamiento Humano. Y no voy a aumentar nómina”.

Dijo el miedo del sector privado cuando le hablan de un nuevo ministerio es la nómina.

Planteó que existen diversas entidades que trabajan en el tema de la vivienda y que si se disuelven van a ser brazos operativos del ministerio que propone.

“Porque no es solo para trabajar la casa, sino que también se debe abordar el ámbito inmediato de donde está la vivienda que es el asentamiento humano”,dijo.

Sostuvo que la Ley de Fideicomiso y de incentivo al sector inmobiliario ha sido un buen paso y si con la experiencia acumulada de aquí al año 2020 hay que revisarla, él será el primero en hacerlo en aras de la mejora continua.

“El gobierno de Andrés Navarro va a hacer la política de vivienda más agresiva que habrá conocido la República Dominicana. Nosotros vamos, si no a resolver, a impactar dramáticamente el problema de la vivienda. Y ustedes saben que les está hablando una persona que sabe de eso y que me preparé para eso”, manifestó durante el encuentro con Acoprovi.

Indicó que enfrentarìa el problema de la vivienda, no solo por ser un especialista en el tema, sino porque su gobierno va a centrar la atención en la familia, no en el individuo de manera particular.