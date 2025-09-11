N. YORK: Creen huyó a RD uno mató joven en Long Island

NUEVA YORK.- Las autoridades ofrecen 5,000 dólares por información sobre el paradero de un hombre acusado de la muerte hace un año de un joven y que podría encontrarse en la República Dominicana.

«El Escuadrón de Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Nassau ha solicitado la colaboración del público para localizar a Johnny Rodríguez, buscado en relación con un homicidio ocurrido en Wantagh, Nueva York», indica un cartel difundido junto a la imagen del fugitivo.

Rodríguez, conocido también como Flaco, es uno de los cinco acusados de la muerte de Yinauri Taveras, de 32 años, el 10 de septiembre de 2024, durante un tiroteo calificado por las autoridades como «selectivo», en la calle Wayside Lane, en North Wantagh, Long Island.

Se presume que Rodríguez habría huido a la República Dominicana.

Otras cuatro personas enfrentan cargos por el caso.

En diciembre, a casi tres meses del crimen, los detectives arrestaron a Anderson Ramírez, de 34 años, de Central Islip, y a Alex R. de la Rosa, de 27, de Bay Shore. Ambos acusados de robo y asesinato. Los otros dos hombres enfrentan cargos menores.

El cuerpo de Taveras fue hallado por las autoridades de Nassau la madrugada del 11 de septiembre a un lado de la carretera con una herida de bala.

Según la policía de Nassau, los cinco hombres tenían antecedentes de disputas con Taveras. La noche del crimen lo siguieron en un vehículo, provocaron una colisión y, cuando la víctima bajó de su auto para revisar los daños, lo acribillaron.

Las autoridades descartaron que el hecho estuviera relacionado con drogas y afirmaron que se trataba de otras transacciones no especificadas.

«La percepción de haber sido estafados por él los llevó a actuar como una venganza o retribución para recuperar su propiedad», explicó entonces el teniente de la policía Stephen Fitzpatrick.

Si tene información, llame a Crime Stoppers al 1-800-244-8477 o ingrese a nassaucounty.crimestoppersweb.com.

jt-am