¿Murió Jesucristo realmente?

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Muchos han entendido que Jesús, el nazareno, era un simple hombre, quien se opuso a la religión del judaísmo, y quien a la vez, era un iluminado. Otros, lo ven como un profeta de Jehová, pero que no llegaba a la categoría de ser el Cristo, o Mesías. Mientras que otros, lo vieron como un Rabí o Maestro. Sin embargo, para los cristianos, él es el Cristo, o Mesías, el Maestro de Galilea, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne y el Señor.

Todas esas posiciones nos indican que Jesús existió, cuya presencia terrenal era para cumplir la voluntad de su Padre (Dios). El no se glorificó a sí mismo, sino que fue humilde y manso de corazón, cuya actitud reflejaba la visión y misión que tenía de salvar a la humanidad creyente en él. Su presencia en esa época no iba a quedar registrada por hechos que obedecieran a los criterios humanos, como escribir libros, hacer monumentos, crear una descendencia o familia, u otras obras importantes según los hombres.

Ahora bien, para que él pudiera morir, debió haber existido. Las profecías que anunciaban la venida de Jesús, son múltiples. La Biblia, escrita por israelitas es el legado más importante, que nos habla de Jesús. Moisés, quien escribió en los primeros cinco libros de ella, narra profecías que se dieron en el paraíso, sobre el nacimiento del hijo de una mujer; de Isaac hijo de la promesa hecha a Abram; de Jacob y su hijo Judá, de cuya descendencia había de nacer el Cristo.

La historia de Egipto, donde vivió su pueblo esclavizado y su caminar por el desierto hasta llegar a Canaán la tierra prometida a Abraham, son relatos históricos importantes. Y, luego su ascendencia de David, relacionado con su reinado y su vinculación con la leyes del judaísmo, con los salmos y los profetas, son verdades irrefutables que manifiestan la vida de Jesús en la tierra.

Varias religiones que aún existen, aunque rechazan a Jesús, aún así confirman su existencia. El antagonismo con su religión cristiana, lo evidencia, como una realidad histórica. Asimismo, la divulgación del mensaje de Jesús y su aceptación dan fe, de la vida y obras de él, como una expresión de su misión, ya que el dijo: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido» Lc. 19:10.

La muerte de Jesucristo fue y es una realidad. Había una razón por la cual él debía morir, comprar a precio de su vida a los humanos creyentes, quienes junto a los demás estaban vendidos al pecado y eran esclavos de Satanás. Esa simple razón convierte la muerte de Cristo, en una lucha entre Dios y el diablo; entre el reino de las tinieblas y el, de la luz; entre el mal y el bien y ; entre la vida y la muerte. La muerte de Jesús fue determinada por Dios.

«Vosotros israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella» Hc. 2 22- 24.

Además de la Biblia, como prueba indubitable, también la es el pueblo de Israel, pues ellos admiten la existencia y muerte de Jesús, pues de sus propias entrañas nació él, y su religión cristiana. Ellos consideraron que él fue un impostor, que no era el verdadero Mesías, pero eso evidencia su existencia y su muerte, el hecho de que no lo acepten no anula esa gran verdad, Jesús murió. Humanamente es razonable su sentencia de muerte, solicitada por los judíos y emitida por Pilato y realizada por sus soldados romanos.

La muerte de Jesucristo fue la respuesta de Dios a nuestra condición de pecadores. Hoy, los cristianos somos salvos por esa muerte, con la cual se pagó todos nuestros pecados. El evangelio que predicamos, tiene su esencia en ella, pues él murió por amor a nosotros, fue sepultado y resucitado para nuestra justificación. La cruz fue su castigo por nosotros, escogida por él, pero, venció sobre ella y sobre la tumba, la cual quedó vacía.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.