Muere hispano atacaron brutalmente la noche de Navidad para robarle un dólar

NUEVA YORK.- Un hispano de 60 años de El Bronx, Nueva York, murió este viernes a causa de las heridas que le provocó la brutal golpiza de los seis atacantes que le robaron un dólar la víspera de Navidad.

Juan Fresnada y su esposo Byron Cáceres estaban en el Bronx en la madrugada del 24 de diciembre cuando seis individuos se acercaron a ellos para pedirles dinero. Cuando el matrimonio se negó, los atacantes comenzaron a golpearlos duramente, según informó la policía de Nueva York.

En el video de seguridad que compartieron las autoridades, se ve cómo uno de los atacantes da puñetazos y patadas a Fresnada, que había caído al suelo de la calle. Otro de ellos golpea al latino con un cubo de basura metálico.

Tras la golpiza, los sospechosos robaron un dólar a la pareja y huyeron. Otro video que compartió la policía neoyorquina muestra a al menos dos atacantes corriendo hacia una tienda después de dejar a Fresnada malherido.

El hombre de 60 años murió la tarde del viernes 27 en el hospital de El Bronx al que lo trasladaron tras el ataque. Su marido, según la policía, se negó a someterse a una revisión médica aunque él mismo dijo a Univision que sí estaba recibiendo ayuda psicológica.

La policía sigue aún buscando a los sospechosos cuyo único interés era presumiblemente robar a sus víctimas.

🚨WANTED🚨for ROBBERY December 24, 2019 at 1:25 AM, in front of 3273 Third Ave Bronx @NYPD42PCT 💰Reward up to $2500👀Seen them? Know who they are?📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us!☎️Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives pic.twitter.com/EsmRkfQNUr

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) December 25, 2019