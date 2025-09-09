Muere haitiana de un paro en el Centro de Retención de Haina
Santo Domingo, 9 sep (EFE).- Una haitiana indocumentada, detenida en La Vega por unidades de control de la Dirección General de Migración (DGM), falleció este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Centro de Retención de Haina, donde fue trasladada para fines de procesamiento migratorio.
A través de un comunicado, la DGM identificó a la fallecida como Gedilia Lonzandieu, de 36 años.
La mujer manifestó sentirse mal a su llegada al centro, por lo que fue acompañada por su pareja hasta el dispensario médico, «donde fue evaluada y orientada», añadió la información.
LE HABIAN OFRECIDO AGUA Y ALIMENTOS EN EL LUGAR
Posteriormente, de acuerdo con el comunicado, se le ofrecieron alimentos y agua en el comedor.
Minutos después presentó crisis de ansiedad, palidez, sudoración y signos de deshidratación, por lo que fue atendida por un equipo médico compuesto por tres doctores y un enfermero, quienes iniciaron maniobras de estabilización y preparaban su traslado al hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal.
No obstante, Lonzandieu falleció al momento de ser llevada hacia la ambulancia.
De acuerdo con el reporte del médico de turno, el diagnóstico preliminar fue de paro cardiorrespiratorio de origen a investigar.
MIGRACION LAMENTA EL ACONTECIMIENTO
La Subdirección Regional de Investigaciones de la Policía Nacional en Haina acudió al lugar y confirmó el deceso de Gedilia Lonzandieu, cuyo cadáver trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales y de investigación correspondientes.
En el comunicado, Migración dijo lamentar «profundamente este acontecimiento» y expresó su solidaridad con los familiares de la fallecida y subrayó su disposición de colaborar con las autoridades «en todas las investigaciones que correspondan».
Wow otra persona muerta en esa carcel, que estara pasando, nadie investiga.
Ya esa no vuelve jamás ni nunca a cruzar el Masacre a pie a territorio dominicano.
ES MUY LAMENTABLE QUE ESA DAMA ALLA PERECIDO AL PARECER POR UNA CONDICIÓN PROPIA DE SALUD PERO MIGRACIÓN CUMPLIÓ CON SU DEBER DE DETENERLA DEBIDO A SU CONDICION DE ILEGAL HAITIANA Y LUEGO SE LE PROVEYÓ EL SERVICIO MÉDICO QUE REQUERÍA PERO ERA SU DÍA DE PARTIDA, YA POR LO MENOS SALIO DE LA TRISTE REALIDAD QUE LE TOCÓ VIVIR, QUE DIOS SE APIADE DE ELLA LA RECIBA EN SU SANTA MORADA Y LE PERDONE SUS PECADOS, PAZ A SU ALMA!