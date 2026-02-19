MP ve «pruebas de maniobras fraudulentas» exministros

«En la tarde de hoy hemos demostrado, con pruebas del Ministerio Público, cómo desde el Ministerio de Hacienda el grupo de funcionarios dirigidos por Donald (Guerrero) pagó a personas que habían fallecido, pagaron a personas que no tenían calidad», indicó a la prensa la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Ortiz precisó que los procesados pagaron fondos del Estado, en interés de sustraerlos, a una estructura que en parte estaba dirigida por el abogado Ángel Lockward, con un sobreprecio de más del 65% de lo que supuestamente se les adeudaba a supuestos acreedores.

La titular de la Pepca destacó que «que como sucedió en la tarde de hoy, desmontaremos todos y cada uno de las falsedades que han querido montar las defensas en sus argumentos», recogió la Procuraduría en una nota.

De acuerdo con el Ministerio Público, los procesados integraban una estructura que desvió más de 19,000 millones de pesos de los contribuyentes mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

La jueza Altagracia Ramírez aplazó la audiencia para el próximo 25 de febrero de 2026.

En este caso la Fiscalía presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas.

El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros, señaló la Procuraduría.

En este expediente el Ministerio Público acusa a los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y Obras Públicas, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta. También al abogado Ángel Lockward, y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Además de, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.