Moreno ve hay continuidad en RD de las luchas restauradoras

Guillermo Moreno

Santo Domingo, 16 ago (EFE).- El dirigente político Guillermo Moreno afirmó este sábado que las luchas actuales por una República Dominicana justa, democrática, próspera y soberana son la continuación de aquellas batallas emprendidas por los héroes y heroínas de la Guerra de Restauración.

Con motivo del 162 aniversario del Grito de Capotillo y del inicio de la Guerra de la Restauración, el presidente de Alianza País envió un mensaje al pueblo dominicano resaltando el valor histórico de esta gesta y su vigencia en los desafíos actuales que enfrenta la nación.

Moreno recordó que el 16 de agosto de 1863, «con el histórico Grito de Capotillo, se incendió la llama de la Guerra de la Restauración», liderada por figuras como Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo y muchos otros valientes que, junto a todo el pueblo, reclamaron su libertad y su derecho a la autodeterminación.

«El pueblo dominicano, desde distintos territorios, mostró su rebeldía desde el mismo momento de la anexión, y muchos patriotas pagaron con su vida», expresó Moreno en una nota.EFE

rsl