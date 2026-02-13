Ministerio de Deportes inicia reconstrucción multiuso de LV

LA VEGA. – El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció la reconstrucción del multiuso Lidio Guzmán, en el municipio de Jima Abajo, con una inversión de más de 24 millones de pesos.

La instalación mejorará las condiciones para el fomento y la práctica de varias disciplinas deportivas en esta comunidad y se enmarca dentro del programa que ejecuta el Ministerio de Deportes (Miderec), por instrucción del presidente Luis Abinader, para dotar de estos espacios sociales a todos los municipios del país.

El ministro Kelvin Cruz destacó el gran compromiso que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, con los amantes del deporte y señaló que “nos ha dicho que debemos llegar a cada rincón del país”.

“El presidente Luis Abinader ha sido muy claro con el gran compromiso que tiene con los amantes del deporte y me ha dicho que tengo que llegar a cada rincón del país. En la medida de las posibilidades y estableciendo prioridades, vamos a impactar a la República Dominicana en el tema del deporte”, dijo el ministro Kelvin Cruz.

En el acto hablaron la gobernadora civil y provincial de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota, así como el alcalde de Jima Abajo, Ignacio Céspedes, quienes destacaron la labor y eficiencia del ministro.

La reconstrucción del multiuso Lidio Guzmán conlleva la colocación de un moderno piso sintético, dos tableros profesionales certificados por la FIBA, con sus respectivos soportes, pizarra digital y reloj de 24 segundos, además de mallas e instalación eléctrica en general. También incluye un techado de aluzinc calibre 26, que combina aluminio, zinc y silicio para resistir las inclemencias del tiempo.

Los trabajos incluirán el levantamiento de una verja perimetral en bloques, el remozamiento de vestidores para atletas, baños para el público, oficinas administrativas e instalaciones eléctricas.

Las labores iniciadas por Kelvin Cruz en el polideportivo también contemplan la remodelación de las gradas, la construcción de aceras con zonas de acceso inclusivas y la pintura general de todo el complejo.