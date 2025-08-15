Migración detiene 79 haitianos indocumentados en Montecristi

Santo Domingo, 15 ago.- Unidades de la Dirección General de Migración(DGM) interceptaron un furgón con 79 haitianos indocumentados en la provincia de Montecristi, informó este viernes el organismo.

Los haitianos, que se encontraban escondidos en el vehículo, trataban de llegar a la capital dominicana.

Los arrestados fueron localizados durante la noche en un control migratorio en el municipio de Guayubín, concretamente en las Mata de Santa Cruz.

Los agentes detuvieron al conductor del vehículo, el ciudadano José Andrés Peralta Martes, que será acusado de trata y tráfico de personas ante la justicia dominicana.

Los detenidos, 40 hombres, 30 mujeres y 9 niños que acompañaban a sus padres, serán procesados según el protocolo establecido para estos casos y deportados a su país de origen.

Según las autoridades, el automóvil interceptado era un camión de carga, marca Iveco, de color blanco y con la placa Z607772.

La DGM señaló que sus equipos de interdicción respetan los derechos humanos y la dignidad de las personas en sus acciones.

Así mismo, el organismo indicó que su objetivo es combatir la migración irregular y prevenir «delitos vinculados a ella» como el tráfico ilícito de personas y la delincuencia organizada.

«La DGM reitera su compromiso con la garantía de los derechos inalienables, el trato humano y el respeto a la dignidad humana», afirmó el organismo.

of-am