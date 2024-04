MIAMI: Máximo Caminero aspira diputado dominicano en exterior

Máximo Caminero

MIAMI.- Un activista de larga data en favor de la comunidad dominicana en el Estado de Florida es candidato a candidato a diputado en la circunscripción electoral número 2 del exterior.

Se trata de Máximo Caminero, artista plástico y escritor, fundador en 1993 de la Casa cultural dominicana en Miami.

El partido que lo avala es Alianza país, del que es miembro desde hace diez años.

Caminero ha demostrado una verdadera vocación de servicio en favor de su comunidad.

¿Por qué se me mete a la política?. La pregunta Caminero la respondió diciendo que «de cierta manera siempre he participado en política, no de una forma activa, sino más bien de colaboración».

Contó que fue miembro del PLD y renunció a los dos años del primer gobierno de Leonel Fernández al ver «el favoritismo que había beneficiado y enriquecido, abruptamente, a quienes le apoyaron de principio».

Luego intentó en otras agrupaciones políticas, hasta que descubrió Alianza País a la que vio cumple de forma amplia con los requisitos que él entiende son los adecuados y necesarios para cambiar lo que está mal.

¿Y qué está mal?

«Bueno, la oligarquía, las botellas, los favoritismos, el usar engancharse a la política como vía de enriquecimiento. He visto el descaro con el que los botelleros hablan de su «astucia» al recibir un cheque del Estado sin trabajar, lo cual es una muestra del grado de mediocridad y corrupción que hemos llegado. La oligarquía, quienes surgen de la clase media y alta. Estos son los culpables de la mayor cantidad de dinero que pierde el Estado a través de sus manipulaciones».

«No son palabras sueltas lo que te digo, conozco, los conozco, he compartido con ellos y es otra forma de incentivarte a luchar contra esta costumbre tan arraigada, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de ellos. Creo firmemente que tenemos que encontrar «la formula» de «desencantar» al dominicano de la política como medio de beneficio personal. La política debe ser un asunto de servicio justo y equitativo»

.¿Pero tu candidatura es la de diputado del exterior, que tienes en plan?, se le preguntó.

Respondió: «Pienso que al dominicano que vive fuera hay que tratarlo como un héroe, es decir, ¿sabes lo que es salir de tu país para venirte a trabajar en factorías y demás oficios duros, con el dolor de haber dejado tu patria atrás? Se merecen el mejor trato posible, rebajarles el pasaje aéreo, que quitándole los impuestos que grava el Estado se quedaría en menos del costo actual, los estamos explotando y les pagamos con malos tratos. Facilitarles adquirir vivienda, servicios consulares rápidos y a precios reales y no inflados como están en la actualidad. Abrir salas culturales en todos los consulados donde se incentive la cultura. Incrementar la ayuda legal a quienes caen en desatinos y contribuir con los gastos funerarios de quienes no puedan».

Agregó que «serían muchas cosas más que irán creciendo a medida que reciba, en la línea directa que tendré, las inquietudes de esos dominicanos que residen en tantos diferentes lugares del continente americano. La circunscripción 2 abarca toda América Latina y el Caribe».

«Yo no voy a cambiar todo, pero si intentare y gritaré si es necesario para que se escuche esa voz que sería la voz de todos. Eso lo tengo claro, si alcanzo a ocupar la posición, mi voz ya no será la de un individuo particular, seré el todo en funciones», añadió Caminero.

