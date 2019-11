Mi respuesta a un ilustrado socialista a distancia

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York

Primera parte

Introducción

El pasado sábado 23 de noviembre del año en curso, salió publicado en este diario la habitual opinión sabatina del «sabio e ilustrado» Dr. Miguel Espaillat Grullón, en un artículo titulado «!Bolivianos, cuelguen al indio ese!», en donde hace mención a mi persona y a la de mi dilecto amigo José E. Flández, así como también de prestigiosos periodistas e intelectuales de la talla del peruano Jaime Bayle Letts, del escritor cubano Carlos Alberto Montaner Suri y, por igual, del Premio Nobel de Literatura (2010), el peruano Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, autor de las célebres novelas «La ciudad y los perros», «Conversación en La Catedral» y «La casa verde», entre otras no menos famosas.

Me voy a tomar la libertad de responder a sus aviesas consideraciones de corte político, las cuales están enmarcadas en cierto nivel sarcástico. En tal sentido, considero que mi dilecto amigo José E. Flández, estará conteste que así sea y que responda también en su nombre dentro del contexto político en que nos involucra el conocido «socialista a distancia», término con el que hoy se define la forma rara de «ejercer la lucha política revolucionaria» de muchos vivos que vienen de manera cínica, hipócrita, vergonzosa y descarada, a disfrutar del estilo de vida social, económico y político de los Estados Unidos y de paso, vivir lo que el historiador James Truslow Adams definió como el «American Dream» de la nación que ellos «aborrecen» y del modelo económico capitalista que ellos pretenden sustituir por el prototipo socialista pero, no para ellos, sino para los demás.

Es conocido que los izquierdistas hacen acopio de adjetivos y expresiones muy características para tratar de denigrar o minar la moral de todo aquel que los enfrenten y que están contrarios a sus ideas utópicas y desfasadas. Epítetos como : «gusanos», «escuálidos», «traidores», «vende patria», «contrarrevolucionarios», «escuincles», «arrastrados», «lacayos», «esclavos del imperio», son muy propio de la jerga izquierdista en el debate de las ideas.

Como ellos no conocen la educación y el respeto a la diversidad del pensamiento y criterios, es por eso que el «sabio e ilustrado» Dr. Espaillat Grullón nos califica de «caimanes ultraderechistas», «negadores de la verdad y de hasta negociantes con el Diablo». Los líderes y promotores del socialismo populista, se creen los portadores de la verdad, los únicos capaces de educar políticamente a los pueblos y tener la exclusividad del conocimiento para resolver los problemas de índole sociales, políticos y económicos a la humanidad. Fíjense como el Dr Espaillat se destapa diciendo que los dominicanos son ignorantes y que la gran mayoría no entiendes muchas cosas que él sí las conoce. !Más humildad no se puede exhibir!

Al comienzo de su artículo, el Dr. Miguel Espaillat hace uso de una paráfrasis, lo que se conoce como una figura retórica o la manera de decir algo oral o por escrito, que consiste es reproducir de forma aproximada lo que otra persona ha dicho. En este caso, la frase: «Todo, para todos. Fuera de ahí, para mí, nada» -que considero de su autoría- equivale a la frase de tipo fascista dicha por el sátrapa Fidel Alejandro Castro Ruz, cuando expresó: «Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada». Esto a su vez, era una evocación a las ideas totalitarias de Benito Mussolini cuando dijo: «Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado».

Podemos deducir en consecuencia que, Miguel Espaillat es un fascista con careta de demócrata, tratando de proyectar una falsa humildad a nivel de un fariseo. Lo que yo no llego a entender es porqué siendo tan «humilde» y sus ideas tan «potables y revolucionarias», haya perdido en tres ocasiones su candidatura a diputado de ultramar? Y lo que es peor, se haya postulado para un cargo tan inoperante, absurdo y ventajoso como ese y más inconcebible aún, que aspire a un adefesio político y lacerante a las arcas del Estado Dominicano, fruto de la decisión política y errada del Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, a quien el Dr. Miguel Espaillat ataca de manera virulenta en sus trabajos de opinión. Eso lo calificamos sin ambages alguno como oportunismo y ventajismo político.

El fraude de Evo en Bolivia. Qué pasó?

El pasado 20 de octubre se celebraron las elecciones presidenciales en Bolivia, dejaron como un supuesto ganador al presidente Evo Morales luego de un «misterioso» apagón que sufrió el conteo digital de los votos. Antes del mismo, la tendencia del sufragio en un 95% de las actas escrutadas ya daban por seguro una segunda vuelta electoral. Pero, después del citado corte de luz, aparece Evo Morales «superando» al expresidente Carlos Mesa y evitando así la segunda vuelta electoral. Obviamente, la oposición se dio cuenta del despropósito y con datos en manos alertó que se había producido un fraude, violentando la decisión soberana del pueblo boliviano en las urnas.

Las irregularidades llegaron al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) y ambas partes que se disputaban los resultados, aceptaron el envío de técnicos de datas e informática para proceder a lo que se conoce como una auditoría forense a los equipos donde se contenían los datos del referido proceso electoral. Cuáles fueron las conclusiones de estas investigaciones? Esto fue lo que encontraron:

a.) Se usó un servidor que no estaba contemplado como parte de la infraestructura tecnológica y no estaba monitoreado.

b.) La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), detectó que el flujo de la información de transcripción tras la interrupción (apagón), fue redirigido a un servidor (BO20) que no pertenecía a lo previsto

c.) Para la redirección del flujo de información generada hacia el servidor (BO20), se modificó la IP a la que direccionaban 350 máquinas.

d.) El flujo de actas llegó al servidor por dos vías diferentes las cuales no estaban controladas por la empresa auditora de los comicios

e.) Se logró determinar que el servidor de contingencia BO3 no tiene la misma capacidad de registros que el principal BO2. Es decir, no cuentan con las mismas información en sus bases de datos como es lo lógico.

d.) Los técnicos forenses de la OEA y de la UE, analizaron 333 actas cuestionadas, en donde el MAS de Evo obtuvo el 99% de los votos emitidos. En 23% de estas actas se encontraron irregularidades.

e.) La mayoría de esas actas fueron completadas por la misma persona: el delegado del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

f) En otras actas no se habían sumado los votos de la oposición

g.) Se comprobó en la auditoría forense de los equipos que el MAS de Evo había alcanzado el 100% de los votos en muchas actas, y lograr eso es muy difícil por no decir imposible en unas elecciones.

h) Los técnicos comprobaron que las firmas de las actas originales no correspondían a las de las copias.

i.) Se determinó que no hubo seguridad para el traslado y conteo de los votos y por ende, se originaron incendios en los Tribunales Electorales Departamentales (TED), saqueos en sedes de partidos políticos, quema parcial de material electoral y conteos de votos en TED ajenos a su jurisdicción electoral.

j.) Se comprobó que 176 actas fueron contabilizadas en Argentina con un número mayor de electores del que estaba empadronado. Y por último, (algo similar a lo sucedido en las primarias Leonel-Gonzalo en la República Dominicana).

k.) Los técnicos forenses encontraron que hubo dos momentos en los que ingresaron más actas al sistema electrónico. Uno de ellos fue minutos antes de que se diera el apagón y el segundo, cuando el conteo alcanzó el 95%. En este último 5% el partido de Evo logra una ventaja de un 15% frente a Carlos Mesa que, de manera inexplicable, cae con ese mismo porcentaje lo que motivó a los técnicos forenses manifestar que eso es improbable que suceda de esa manera.

Defendiendo lo indefendible

En el párrafo 2 de su artículo, Miguel Espaillat acusa a los que se han referido al tema (entre los cuales me encuentro yo) como: «superficiales en el análisis, con un rudimentario instrumental teórico y metodológico, y en consecuencia, preñados de falacias, desfaces, errores y horrores históricos y dialécticos». (cierro cita). Debo recordar al Dr. Miguel Espaillat, que no soy un intelectual, ni un académico pues mi grado de escolaridad llegó solo al bachillerato. Pero, ello no es óbice para mi, enfrentar con la verdad y el juicio crítico a sofistas profesionales, demagogos, tergiversadores de la historia, hipócritas y oportunistas de la política como lo es él y otros más.

En el párrafo 3 de su artículo, escribe sobre los que hemos opinado sobre la crisis electoral en Bolivia, la cual no fue creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), ni por la Unión Europea (UE), ni por el pueblo boliviano que fue la víctima de su fechoría, sino producida por la ambición desmedida por el poder el indio cocalero Juan Evo Morales Ayma, lo siguiente: (cito) «Pero también, da grima los artículos y comentarios orales que por diversos medios de comunicación han externado los dizques intelectuales dominicanos justificando esa barbarie, achacando ese golpe, simplemente al desconocimiento de un referendo y a un fraude que ya se demostrado que fue fabricado por la OEA bajo la dirección de la CIA» (cierro cita).

Sería interesante para mí y de seguro para los lectores, que el Dr. Miguel Espaillat nos explicara a todos, cómo fue que la OEA y la UE prepararon el «fraude en Bolivia»? Cómo un gobierno tan esquivo con su soberanía y ejecuciones políticas, permitiera que eso sucediera teniendo ellos el mando del Estado, de las máquinas utilizadas para el proceso, de tener el control y nombrar el personal y los funcionarios que trabajaron en los preparativos ? Acaso la OEA y la UE entraron de manera arbitraria a Bolivia o fue con el consenso de las partes después de concluido el certamen? Cómo dos organismos extranjero pueden preparar un fraude desde afuera y la autoridades del Estado afectado no saberlo? Cómo el Dr. Miguel Espaillat tiene acceso a fuentes tan íntima en la CIA para afirmar tal cosa?

Es evidente que al hacer estas aseveraciones sin pruebas, el Dr. Miguel Espaillat incurre en lo que se conoce como una presunción, lo cual deriva de la palabra presumir, que no es más que suponer o considerar algo por los indicios o señales que se tienen. Pero, eso de por sí no es una verdad absoluta, sino que, en este caso, es la creencia o el concepto de un izquierdista afectado en no querer admitir la decisión de un pueblo que ha rechazado un socialista con el cual él se identifica al querer perpetuarse en el poder por encima de su voluntad en dos ocasiones.

Por otra parte, yo dudo que el Sr. Miguel Espaillat, que es abogado, se considera un intelectual y es un escritor, no sepa lo que es una auditoría forense, algo parecido en medicina a lo que es una autopsia, llamada también exámen post morten. Pero, en su defensa ideológica del tramposo de Evo Morales, es obvio que lo evade. La primera se define como como un tipo de auditoría que se especializa en descubrir, averiguar y atestar los fraudes y delitos que se comenten, en este caso, en un certamen electoral que fue lo que se hizo en Bolivia y que arrojó los resultados señalados. En el caso de una autopsia médica, esta revela información anatómica de un fallecido, causa, enfermedad, naturaleza y complicaciones para dar una versión correcta de su muerte, sea natural, accidental o por homicidio. Esta es la razón por lo cual los patólogos dicen que «los muertos hablan». El proceso electoral en Bolivia fue asesinado en su esencia y por eso los equipos de datas usados les hablaron a los auditores.

Yo ignoraba que para entender que un certamen electoral, después de computado el 95% de los votos y que, de acuerdo a expertos sobre la materia, una proyección de resultado sea reversible y, el candidato menos votados supere en crece al candidato delantero, habría que entender la dialéctica y la historia. Desconocía que no puede generar sospecha ni dudas al mundo y al electorado, que el conteo sea suspendido unas 20 horas y el candidato presidente aparezca liderando la votación, contrario a lo que reflejaba el 95% de los votos computados.

Mucho menos entender, porqué un servidor electrónico no reconocido y autorizado por el Tribunal Electoral, haya estado captando votos para un candidato determinado? Tampoco, porqué aparecían más votos que los registrado en las mesas electorales? Y me pregunto: si esta bochornosa situación hubiera sucedido al revés y que el candidato opositor hubiera sido Morales y no Carlos Mesa, qué hubiera sostenido el Dr. Miguel Espaillat y los gobiernos rancios de la izquierda inoperante y recalcitrante?

