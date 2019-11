OPINION: ¡Bolivianos, cuelguen al indio ese! (segunda parte)

El autor es abogado y escritor. Reside en Nueva York.

Todo, para todos. Fuera de ahí, para mí, nada.

Preliminar

En la publicación de la primera parte de este trabajo faltaron10 párrafos. Atribuyo esa merma a un error mío en el envió del texto, o a un jaqueo con algoritmo y todo en la transmisión del articulo hacia el diario, que sospecho, fue llevado a cabo por la OEA con la complicidad de Arturo Morató, José Flandes, Jaime Bayly, Carlos Alberto Montaner, Jorge Ramos, Mario Vargas Llosa y otros caimanes ultraderechista que le han vendido su alma al diablo, y que en su fanatismo, con tal de impedir que la verdad de los acontecimientos les llegue a los pueblos, son capaces de todo y cualquier cosa.

La aclaración viene a colación, puesto, que tal como lo anuncié, este trabajo sobre la problemática de Bolivia consta de dos partes o más, pero como la primera entrega fue cercenada, lógicamente, esa la rotura de la continuidad, hace imposible comprender la parte subsiguiente. Por tal razón, con esta entrega corrijo ese vacío, reintroduciendo los párrafos faltantes. Hecha esta aclaración, vayamos al tema que nos ocupa.

1 – En los acápites faltantes, expongo, que las estadísticas dominicanas sobre el nivel de ciencias, matemáticas y lectura nos ubican entre los peores. De cada cien dominicanos, ochenta no saben interpretar lo que leen, por ende, no pueden identificar las relaciones entre causa y efecto, ni contrastar informaciones, no pueden distinguir entre hechos y opiniones, no pueden interpretar ni comprender el lenguaje figurado, no pueden sacar conclusiones ni deducciones, por lo que, científicamente no pueden asumir una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee y frente a la realidad, eso sí, en su ignorancia agravada, porque tampoco leen, no obstante a esas remoras, esos dominicanos se creen con la capacidad para opinar sobre cualquier tema por complejo que sea.

2 – ¡Pero, oh paradojas de la vida! Con el golpe de estado dado a Evo, ha salido a relucir, que también nuestros académicos, y los tenidos por intelectuales son tremendamente superficiales en el análisis de procesos históricos, dado que, para referirse a las raíces de ese golpe de estado, han demostrado que poseen un rudimentario instrumental teórico y metodológico, por lo que, sus criterios de aquel evento han estado preñados de falacias, desfaces, errores y horrores históricos y dialecticos.

3 – Esas falencias explican las falsedades en las tantas opiniones que se han externado en torno al golpe de Estado que contra el presidente de Bolivia (Evo Morales) se ha llevado a cabo en días recientes. Da pena y vergüenza las opiniones vertidas (muchas de ellas asquerosas), de muchos dominicanos al pie de cualquier artículo que refiera sobre ese derrocamiento. Pero también, da grima los artículos y comentarios orales que por diversos medios de comunicación han externado los dizques intelectuales dominicanos justificando esa barbarie, achacando es golpe, simplemente al desconocimiento de un referendo y a un fraude que ya se ha demostrado que fue fabricado por la OEA, bajo la dirección de la CIA.

4 – Esas desfasadas opiniones solo vienen a ratificar las estadísticas previamente señaladas, que dan cuenta del grado de atraso y la ignorancia de una mayoría significativa de nuestro pueblo, pero también, que acusan nuestros académicos e intelectuales específicamente en materia política, cuya comprensión demanda amplios conocimientos de historia y economía en sus diferentes ramas y de muchas lecturas de otras ciencias del saber, como la sociología, y la geopolítica imperialista. Pero que por lo visto, estos “demócratas y cristianos”, tampoco tienen idea de lo significa el imperialismo y el capitalismo neoliberal. De igual manera, no saben de la existencia de la guerra de cuarta y quinta generación en sus versiones, guerra psicológica, guerra de los medios de comunicación, golpe suave, golpe judicial, golpe congresional etc., y ahora desconocer la ganancia de unas elecciones, si el candidato no responde a los intereses del imperio.

5 – Actualmente, quienes están celebrando el golpe, nunca ha oído hablar de Gene Sharp, ni leído su manual para derrocar gobiernos democráticos desafectos al imperio. Tampoco nunca han leído a Eduardo Galeano, ni saben quién es John Perkins, ni han oído hablar de las barbaridades cometidas por la United Fruit Company, ni saben de la existencia de la Escuela de las Américas, ni saben quién es Henry Kissinger. Tampoco han leído a Noam Chomsky, ni a intelectuales como Atilio Borón, Leonardo Boff, Frei Betto, Helder Cámara o Ignacio Ramonet; sin embargo, paradójicamente, a lo mejor si saben quién es Jaime Bayly, Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, Andrés Oppenheimer, y decenas como ellos que inundan los medios de comunicación con sus programas destinados a tergiversar los hechos y a manipular a las personas, que definitivamente desconocen hasta la propia ignorancia.

6 – Por esa ignorancia se desconoce, que Bolivia, antes de la llegada de Evo Morales al gobierno, era una colonia del FMI y EE.UU., y que todas las empresas públicas eran propiedad de codiciosos extranjeros norteamericanos y europeos. Por ejemplo, la Repsol, BP AMOCO, Petrobras, total Maxus, British gas, Panamericana gas y la Shell, con la extracción, transporte, procesamiento y venta de gas y petróleo en Bolivia tenían las ganancias más altas en la industria petrolera y gasífera en el mundo, recursos naturales estos, que esas transnacionales, aún se proclaman dueñas.

7 – Respecto a las ganancias fabulosas de estas compañías, una acreditada periodista nos dice en uno de sus artículos lo siguiente: “A cambio de su riqueza, Bolivia recibía las migajas de las transnacionales. Por las ventas de gas y petróleo en boca del pozo, le correspondía solamente el 18% de las ganancias, mientras que las corporaciones disfrutaban del 82% restante. Mientras que Repsol ganaba aproximadamente unos 3 mil millones de dólares anuales, solo pagaba unos 4 millones de dólares en impuestos, es decir, un poco más de 1%. Si tomamos en cuenta, la venta final del gas en el mercado internacional, fácilmente llegaríamos a la conclusión, que las empresas extranjeras se quedaban con el 96% de las ganancias, correspondiendo a Bolivia, el restante 4%.” Naturalmente, la nacionalización del gas y del petróleo de Bolivia, dio origen al repudio y enemistad de esas transnacionales contra Evo, que desde entonces han estado planificando derrocarlo.

8 -En este punto es de lugar señalar los importantes logros de Evo en políticas públicas. Bolivia pasó de ser el país más pobre de América, a ser el país con el mayor crecimiento de América. Se incrementó su PIB en un 400%. En salario minino aumentó en 1000%. El analfabetismo pasó de un 22.7 a 2.3. Se construyeron 12 fábricas de litio, 3 fábricas de cemento, 2 fábricas de automóviles, 28 fábricas textiles y se crearon 12,694 cooperativas.

9 – En los gobiernos de Evo, se han construido más de cien mil viviendas para la gente pobre. Nuevas carreteras y aeropuertos, y más de tres mil centros de salud de atención primaria. La población en más de un 85% ha sido dotada de agua potable y entregado un millón y medio de títulos de tierra y pensión a los ancianos. El gobierno de Evo a destinado a educación, el 14% del presupuesto nacional y formado 82 mil maestros. En fin, en los gobiernos de Evo la clase pobre y la media ha mejorado como en ningún otro país en nuestra América, incluso la clase alta y los empresarios han vistos crecer sus rentas en los gobiernos de Evo.

10 – También, los opinantes que aludo desconocen que el FMI tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia y que desde allí esa institución decidía todas las políticas económicas de esa nación. De esa manera, el FMI condicionaba los préstamos e imponía con chantajes las privatizaciones de las empresas estratégicas, principalmente la de los servicios básicos, la entrega de los pozos petroleros y refinerías a las transnacionales, incluso, se llegó al extremo de ofrecer préstamos a cambio de que el Congreso apruebe inmunidad para los funcionarios estadounidenses en Bolivia. También, los militares estadounidenses tenían su sede en el Gran Cuartel de Miraflores (GCM) sede del estado mayor de las Fuerzas Armadas de Bolivia». Todas estas cosas las ignoran los dominicanos iletrados que hoy opinan sobre el golpe de Estado dado a Evo, además, ignoran que antes de la nacionalización del petróleo y del gas, los bolivianos no tenían derecho ni a la salud, ni a la educación ni al trabajo, y que el neoliberalismo mataba y esclavizaba a los bolivianos lentamente, y que incluso, hasta el agua estaba privatizada.

11 – Frente a esta situación, el Gobierno de Morales expulsó en el transcurso de 10 años al FMI de las oficinas del Banco Central. Igualmente, la CIA tuvo que abandonar el Palacio Quemado (el Palacio de Gobierno), y los militares estadounidenses tuvieron que salir del Gran Cuartel de Miraflores y sus tropas abandonar la Amazonía boliviana. También, el Gobierno de Evo declaró ‘non grata’ la presencia de la USAID por su apoyo a la oposición para dar un golpe de Estado.

12 – Estoy hablando de Bolivia, quien políticamente se constituyó como un estado plurinacional descentralizado con autonomía, y que está organizado en nueve departamentos. Su capital constitucional es Sucre, sede del órgano judicial mientras que la ciudad de La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral.

Su superficie (1millon 098, 581 km², casi 23 veces el territorio de la Republica Dominicana), es la sexta más extensa de Latinoamérica. En su territorio existen varias naciones cuyos orígenes son anteriores a la llegada de la colonización española. A esta característica demográfica se debe su tipificación de Estado plurinacional.

Bolivia, que cuenta con una población cercana a 11 millones de habitantes, es un estado multiétnico, cuya población incluye amerindios, mestizos, europeos, asiáticos y africanos. La segregación racial y marginación social que surgió del colonialismo español ha continuado hasta la era moderna. El español es el idioma oficial y predominante, pero también existen otras 36 lenguas indígenas originarias con estatus oficial, de las cuales las más habladas son guaraní, aimara y quechua.

La biodiversidad de Bolivia es considerada la mayor del mundo, en un territorio inmenso que carece de salida al mar, en su caso, al Océano Pacifico.

13 – La independencia de Bolivia se consumó en 1825, siendo su primer presidente Simón Bolívar. En los 194 años que han transcurrido hasta la fecha, ese país andino ha tenido unos cien presidentes, lo quiere que decir, que en promedio, los presidentes de ese país no han durado más de dos años gobernando. De esos presidentes, la mayoría han sido dictadores ladrones y asesinos de la extrema derecha, que los imperios (estadounidense y europeos) quitaban y ponían arbitrariamente cuando les daban las ganas, tal como fueron los de René Barrientos y Hugo Banzer. El caso de Gonzales Sánchez Lozada es algo especial. El fue criado y educado en los Estados Unidos. Prácticamente él no hablaba español, sino, inglés. Sánchez Lozada fue un títere en las dos ocasiones en que fue presidente (1993-1997 y 2002-2003). Su gobernanza se caracterizó por una larga comisión de robos y crímenes de sangre contra el pueblo boliviano, y por vender a precios viles el gas y el petróleo a las transnacionales y por privatizarlo todo, incluyendo el agua, en lo que se le prohibía a la gente, coger el agua lluvia que caía del cielo.

14 – Con Evo, la economía de Bolivia ha repuntado hasta llegar a ser la más dinámica del continente en la última década. El país goza de plena confianza de los inversionistas extranjeros. Su potencial energético es de 60 TCF (billones de pies cúbicos) de gas natural. En el mundo se calcula que existen 30 millones de toneladas de litio (otros dicen 100), de las cuales, 21 yacen en el Salar de Uyni. El litio es uno de los más codiciados minerales estratégicos, del cual depende el futuro desarrollo de la tecnología en este siglo XXI. Los carros eléctricos funcionan con baterías de litio. También Bolivia tiene uranio de alta ley, cuyas reservas son de 74.000 millones de toneladas. A esas riquezas se agregan grandes reservas de plata, oro, cobre, potasio, que actualmente son protegidos por el Estado Plurinacional creado por Evo Morales, quien además ha nacionalizado el gas y el petróleo de Bolivia, también ha preservado el litio del saqueo.

15 – Todos estos son los logros de un hombre que apenas terminó la primaria, mientras que los expresidentes de Bolivia que estudiaron en Harvard, en España, o en yale, solo sabían de robar y ser sirvientes del imperio.

16 – Con estas medidas nacionalistas, que se oponen al saqueo de los inmensos recursos naturales de Bolivia, es donde verdaderamente comienzan los problemas de Evo con los imperios y la oligarquía local. El argumento esgrimido, que derrocan a Evo para defender la democracia de Bolivia, nos es más que un vil engaño, ahora magnificado con usar a la religión y a Cristo para justificar las perversidades de unos racistas y fascistas, que hoy como en antaño, para robar y mas robar, en nombre de Cristo, quieren ver al indio colgado, tal como ya han hecho con otros defensores de sus pueblos.

Conclusión

En definitiva, si los intelectuales dominicanos aludidos estuvieran a la altura de los tiempos, no estuvieran escribiendo y opinando los disparates que externan cuando hablan y escriben sobre el golpe de estado dado a Evo, porque se hubiesen dado cuenta, que el golpe iba como quiera, y más sabiendo que Evo ganaría las elecciones. Debe entenderse que la cuestión no es contra la persona de Evo, sino, contra lo que él representa ideológicamente. Es decir, si el candidato hubiese sido el vicepresidente Álvaro García Lineras o cualquier otro, de igual modo el golpe de estado se hubiese dado siguiendo la estrategia de desconocer al ganador, lo cual es otra modalidad del imperio para dar un golpe de estado, y a seguidas comenzar un plan de desestabilización en toda la nación tirando a la calle al ejército, a la policía, a paramilitares y a individuos entrenados para practicar un terrorismo que justifique tirar a la calle al ejército y la policía a reprimir a la población tal como lo han hecho, para de esa manera consumar las subsiguientes etapas del plan del golpe de estado, entre lo se incluye colgar al indio ese, tal como hicieron con Sadam Hussein y el coronel Muammar Gaddafi.

¿Se entiende mejor ahora? El que tenga oídos que oiga…