Dice suspensión envío petróleo a Cuba no fue por presión EEUU
CIUDAD DE MEXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado que la reciente decisión de cancelar un envío de combustible a Cuba responda a presiones externas, sino que se trata de una «decisión soberana» de la petrolera estatal Pemex, en medio del desabastecimiento que sufre la isla, más después de que se haya cortado gran parte del suministro procedente desde Venezuela tras la caída del Gobierno de Nicolás Maduro.
Sheinbaum ha destacado que esta medida al igual que la de ofrecer combustible a Cuba «por razones humanitarias» es «una decisión soberana» que viene de larga data y ha remarcado el compromiso de México en contra del bloque que Estados Unidos viene ejerciendo durante décadas sobre la isla.
«Tiene que ver con una parte fundamental que más allá de la posición con respecto al Gobierno cubano, al presidente que sea, la relación es con los pueblos», ha señalado la presidenta de México en su rueda de prensa matutina de este martes desde Palacio Nacional.
«México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario», ha reiterado en respuesta a una pregunta sobre una información del portal Bloomberg sobre la cancelación de un envío programado para mediados de enero que finalmente no se produjo, en medio de las presiones de Estados Unidos.
México ha estado durante décadas enviando estos suministros a Cuba. No obstante, en las últimas semanas el desafío a Washington se ha vuelto aún más delicado después de que la Administración Trump haya apretado ahora el acelerador en la región tras el asalto en Caracas que se saldó con el arresto del presidente Maduro.
«La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o ya en todo caso del Gobierno», ha reiterado la mandataria, quien ha asegurado que de la misma forma se informará cuando se reanuden estos envíos.
AHI ESTA COMUNISTAS, FUE POR LA PRESIÓN INTERNA DE LA OPOSICIÓN Y PORQUE ES UN ROBO PEOR O IGUAL QUE SENASA, LOS COMUNISTAS NO PAGAN! LOS DOS O TRES MEDIQUITOS QUE ENVIAN NO DAN PARA PAGAR LA MILLONADA QUE SE LES DA EN PETRÓLEO, ESO ES EL COMUNISMO, QUIEBRA, HAMBRE Y MISERIA PERO LOS ENERGÚMENOS, LACAYOS DE EXTREMA IZQUIERDA DE ESTE CHAT SIGUEN HABLANDO DISPARATES, CHINA ES GENTE PORQUE SE TRAGO SU RETÓRICA DE DÉCADAS HABLANDO BASURA.
América para los Americanos. Nuestro Continente puede ser más poderoso que el resto del mundo y así evitar la influencia de los regímenes totalitarios de Rusia y China.
EN POCAS PALABRAS…..NO SE METAN EN LO QUE NO LOS LLAMAN. MEDIOS M I E R D A S.
Mexico está en lo correcto en decir que es una decision soberana y los EUA está en lo correcto en aplicar tarifas a Mexico si sigue el jueguito de apoyar gobiernos comunistas.
Yo creo que la señora Claudia Sheinbaum no esta siendo sincera. Para mi, el gobierno de Mexico simplemente echo para atras debido a la presion de EEUU y por eso no le van a mandar el petroleo a Cuba. Claudia podra decir que fue una decision soberana, pero al fin y al cabo es la misma cosa
Debo aclarar que no estoy de acuerdo con que el gobierno de Mexico le mande mas petroleo al gobierno cubano. Es tiempo ya de que ese gobierno opresor desaparezca de Cuba. Ya el pueblo cubano no aguanta mas injusticias departe de ese gobierno aterrador.
ENTRE 🇲🇽 MÉXICO Y 🇨🇺CUBA LO QUE SIEMPRE HA EXISTIDO ES UNA RELACIÓN DE NARCOTRAFICO Y DE LAVADO DE DINERO , CON LOS GRANDES CAPOS 🇲🇽MEXICANOS ,COLOMBIANOS, 🇻🇪VENEZOLANOS, ECUATORIANOS Y BOLIVARIANOS , ASÍ COMO DE LOS MALOS GOBERNANTES DE LA REGION . EN CUBA , POR SER UN NARCOESTADO PRIMERO QUE 🇭🇹HAITÍ ,SE DESBORONO PRIMERO , AUNQUE YA HAITÍ LE QUEDA POCO PARA DESBORONARE, COSA QUE NOS AFECTA A 🌎TODOS.
Envidioso chivato y mediocre
Las redes están desacreditadas, el 80% de lo que escriben, son mentiras o inventos. Hay que volver a los diarios convencionales.
Es que como los Diarios convencionales dejaron de venderse ahora los que se venden son los periodistas.