México da marcha atrás a sus planes enviar petróleo a Cuba
MEXICO.- Petróleos de México (Pemex) dio marcha atrás a sus planes de enviar un cargamento de petróleo crudo a Cuba, país que es un aliado histórico del líder venezolano Nicolás Maduro, en un momento marcado por un aumento de la presión política de Estados Unidos sobre la isla.
La empresa petrolera tenía previsto enviar el cargamento durante este mes, pero retiró el embarque de su calendario, de acuerdo con documentos consultados por Bloomberg.
El envío estaba programado para cargarse a mediados de enero y su arribo a Cuba se contemplaba antes de que concluyera el mes, de acuerdo el itinerario original.
Pemex y la Secretaría de Energía no han emitido comentarios ante las solicitudes de información sobre la cancelación del envío.
Aunque no se precisaron las razones de la decisión, el retiro del cargamento ocurrió mientras la administración del presidente estadounidense Donald Trump incrementó la presión sobre el gobierno cubano.
“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA — ¡CERO! Sugiero firmemente que hagan un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, escribió Donald Trump en sus redes sociales, una semana después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Antes de esas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México planeaba mantener el suministro de petróleo a Cuba como parte de la ayuda humanitaria, en un contexto de apagones crónicos, escasez de alimentos y falta de combustibles en la isla.
México inició el envío de petróleo a Cuba en 2023, luego de que Venezuela redujo sus suministros por la caída en su producción petrolera. Durante el año pasado, Pemex envió en promedio un buque al mes, equivalente a 20 mil barriles diarios de crudo, revelan datos recopilados por Bloomberg.
El cargamento cancelado estaba previsto para cargarse a mediados de enero a bordo del buque Swift Galaxy, de acuerdo con el documento consultado. El embarque fue retirado del calendario sin que se ofreciera una explicación oficial.
65 años sufriendo las consecuencias de ese sistema que les encanta tanto a los comunistas que viven en la comodidad del capitalismo…
Viva Cuba, pero libre y prospera…
Esa dictadura horrorosa de Cuba debe desaparecer de la faz de la tierra. Ese pobre pueblo sucumbe ante el hambre, la miseria, el atraso, falta de energia electrica y presos politicos.
Asi mismo, a Trump que se la ponga dificil a ese adefecio de presidente que tiene Mexico….ya esta bueno de que un grupito tenga oprimida a una nacion y una isla tan bella y rica de recursos como la Cubana…….e’ pa’ fuera que van, Raul Castro y sus secuaces.
Ya Mexico no tiene presidente hombre, ahora es una mujer que se llama Claudia Sheinbaum
PERO ES QUE A CUBA HAY QUE DARLE TODO, Y QUE REVOLUCION ES ESA
Cumple 60 años la nefasta revolución… A cuba hay que hacerle un favor y sacarla de ese pantano.
Un país con tantas playas y la mejor flora y fauna, amén de educación y disciplina, HAY QUE DECIRLO; en siendo países como este RD que es una ratonera, y los demás de la región se secan, porque Cuba se convertiría en la REAL POTENCIA DEL CARIBE.
la real potencia del caribe de la miseria,la revolucion cubana es una cruel dictadura
65 años, eso fué en el 59 lider.
Esta presidenta no tiene ni pies y no tiene cabesa,, y lo rande del cazo que es corrupta,, pero hay alqo mas,, señores,, TODAS,, todas una qeneracion de jovenes que se INMOLO ,, por instalar un sistema de QOBIERNO( socialista o comunista) FUE Y ES UN FRACASO,,
Todas esas acciones del diabólico y terrorista régimen de Estados Unidos implican tiranía, dictadura, crueldad, ametrallamiento de la soberanía de otras naciones, imposición de medidas unilaterales y coercitivas. No sigan tolerandole mas pendejadas al dictador Donald Trump, ese individuo está desquiciado y fuera de si, mejor traten de apartarlo de la presidencia e ingresarlo a un manicomio
A Los izquierdistas y socialistas desfasado y crueles hay que darles duro , hijos de Lucifer proagenda 20/40 .
El regimen de Cuba debe caer pero yaaaa , eso es una crueldad que no tiene sentido por ningun lado .
Solo un Pueblo estupido Como el cubano aguanta tantas miserias sin hacer nada .
Viva Donald Trump !!
Loco ta tú comunista muerto de hambre que no se de que tienen ud llena la cabeza será de sica xq apollar a un maduro que tenía un país sumergido en la miseria siendo un país eminentemente rico con la mayor reserva de petróleo del mundo y sólo lucrarse un grupito hay que ser un burro y eso eres tú y todos lo q lo apollan debieran besarle los pies a trump por librarlo de ese infierno
Dile eso a los cubano que an tenido que vivir esa dictadura por todos estos años a ver que te responden
los izquierdista y socialistas tienen los dias contados;los dictadores y masacradores de los ciudadanos no tienen opciones que no sea la desaparicion
Después q Venezuela, Cuba y Nicaragua sean libres entonces q se cumplan tus deseos