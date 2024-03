Mendoza, O&M, Guerra y Bravos triunfan en Béisbol Superior SD

SANTO DOMINGO ESTE. – Los Reyes de Mendoza dejaron en el terreno a los Patriotas Orientales al vencerlos 7 por 6 y así lograr su primera victoria en el Torneo Superior de Béisbol de la provincia Santo Domingo, Copa opción Seaboard, dedicado a Felipe (Fellito) Suberví director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

El encuentro se desarrollo en el estadio San José de Mendoza y contó con la presencia del Secretario General del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Jesús Colón quién hizo el lanzamiento de la primera Bola en representación del recién electo alcalde Dío Astacio.

Los Reyes contaron con una excelente labor monticular de Johan Valoy, quien trabajo durante (7.2 IP, 3 H, 3 ER, 3 BB y 5 SO) y la ofensiva de Luis Suriel, que bateo de 3-3, con una empujada y Angel Batista, quién disparó un jonrón de tres vueltas.

Por los Patriotas Orientales los mejorez con el bate fueron Michael De León de 4-2, con dos remolcadas y Gabriel Arias con cuadrangular de tres carreras.

En el municipio de Boca Chica, los dirigidos por Justo Mercado la O&M viniendo de atrás se impuso 7 por 6 sobre Andrés Boca Chica y así alcanzar su segunda victoria en la justa.

Mientras que en el estadio Wilson Pérez del Distrito Municipal de San Luis, los Bravos se impusieron 11 por 10 a los Industriales de Herrera.

En el municipio de Guerra los Cañeros se hicieron sentir en su casa al comandar el encuentro 5 por 4 sobre Astros de Santo Domingo Norte, con la buena labor en rol de relevo de Álfry Sánchez, quien poncho diez en cinco entradas, para acreditarse el triunfo.

La actividad continúa este domingo a partir de 10 la mañana con cuatro partidos: Reyes de Mendoza vs Cañeros de Guerra, Andrés Boca Chica vs Bravos de San Luis, Industriales de Herrera vs Astros de Santo Domingo Norte y O&M frente a Patriotas Orientales en el estadio de los Trinitarios , de Santo Domingo este.

El evento cuenta con el respaldo de Presidencia de la República, Banreservas, Seaboard, INEFI, Senado de la República Dominicana CAASD, Dirección General de Aduanas, Comisionado Nacional de Béisbol, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Gatorade, LogoMarca, Comedores Económicos, Fedom,OMSA, y MIDEREC.

of-am