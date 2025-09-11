Mayo Clinic: envejecimiento celular limita eficacia el cáncer

SANTO DOMINGO. – Investigadores de Mayo Clinic identificaron el envejecimiento celular como una causa clave por la cual algunos pacientes con cáncer presentan recurrencia tras recibir la terapia de células T con receptor de antígeno quimérico, conocida como CAR-T.

Con el tiempo, estas células inmunes modificadas envejecen y pierden su capacidad de combatir el cáncer, un proceso conocido como senescencia, previamente no reconocido como mecanismo de falla.

El hallazgo, publicado en la revista Molecular Cancer, indica que características intracelulares como la forma en que la célula está programada para reconocer el cáncer puede sobrecargarla.

Los investigadores descubrieron que, si la señal de activación es demasiado intensa o prolongada, puede llevar a las células CAR-T a un envejecimiento prematuro.

NUEVO MODELO

Para comprender por qué la terapia CAR-T podría no funcionar, el equipo de Mayo Clinic desarrolló un modelo de laboratorio que simula el estrés biológico a largo plazo de las células modificadas.

Con el tiempo, algunas células CAR-T perdieron la capacidad de multiplicarse y combatir el cáncer, mostrando signos típicos de senescencia, incluidas alteraciones genéticas específicas.

Los resultados fueron confirmados en modelos de laboratorio y muestras de pacientes.

POSIBILIDAD DE NUEVAS TERAPIAS

Los expertos señalaron que estos hallazgos abren la posibilidad de diseñar terapias CAR-T más duraderas y efectivas, tanto para cánceres de sangre como para tumores sólidos.

El estudio aclara la causa de la recurrencia y ofrece un objetivo biológico para prevenirla, afirmó el Dr. Saad Kenderian, investigador principal y hematólogo de Mayo Clinic.

Mientras, el Dr. Ismail Can, autor principal del estudio, destacó que identificar los desencadenantes moleculares de la senescencia permitirá perfeccionar el diseño de células CAR-T.

La investigación contó con apoyo del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic, fondos privados y el Estado de Minnesota.

agl/of-am