Más de un millón de personas fallece cada año en el mundo por hepatitis

Autoridades de salud mundial luchan para la erradicación en 2030

Según el informe mundial sobre las hepatitis de 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta es la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo, por eso cada 28 de julio la comunidad médica conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, fecha que es utilizada para incentivar diversas campañas a fin de detener este conjunto de enfermedades.

Este año bajo el lema “Es tiempo de actuar”, se destaca la necesidad de una acción colaborativa para ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento en los países.

La doctora Fabiolina Sánchez, gastroenteróloga internista, hepatóloga y endoscopista de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT),cita datos de la OMS que informan que dicha enfermedad provoca 1,3 millones de fallecimientos al año, tras causar daños como repercusiones irreversibles en el hígado y cáncer del mismo órgano.

Tipos de virus

La especialista explica que existen varios virus que causan hepatitis, sin embargo el virus B y C son los causantes de gran parte de las muertes y daños como resultado de su infección que son hepatopatía crónica o cirrosis y cáncer de hígado.

Mientras que el virus A normalmente se cura por el mismo huésped que lo padece y no produce daños irreversibles, a menos que el huésped se infecte durante un embarazo o sea un paciente con cirrosis por alguna otra causa previa, mencionando que en el país el virus es endémico.

Expresa que después de los virus B y C, están el D y el E, los cuales en su experiencia no ha tenido la oportunidad de conocer algún infectado, pero no descarta su presencia en el país.

Virus B

El virus B de la hepatitis es un microorganismo que se adquiere por múltiples vías, incluyendo sangre, contacto sexual y otras menos frecuentes; una vez contagiada la persona existen dos posibilidades: se cura como resultado de una gran inflamaciónhepática o nunca abandona el cuerpo del paciente, provocando un daño irreversible del hígado y cáncer, sin contar que contribuye a la transmisión y posterior propagación de la enfermedad.

En el caso de este virus, el sistema de inmunización(vacuna), es casi 100 % efectiva y existe desde hace más de 40 años, sin embargo, aun siendo una vacuna efectiva, existen muchas infecciones; por eso parte de la conmemoración de cada año buscaoptimizar las campañas de inmunización para reducir las oportunidades de infección y sus consecuencias.

Virus C

Sánchez explica que este virus actualmente puede ser curado y que su tratamiento está disponible en el país a través del Departamento De Alto Costo del Ministerio de Salud Pública; resaltando que toda persona debe ser testeada para virus C al menos una vez durante su vida adulta y todo el infectado debe ser tratado. Al tiempo que puntualiza que este virus afecta el hígado, confiere cirrosis y aún no existe vacuna disponible contra el.

A nivel mundial existen aproximadamente 50 millones de personas con este tipo de infección; dicho esto, con el objetivo de aumentar el rango de detección de estos pacientes, recientemente se aprobó una prueba que puede ser realizada de manera independiente para detectar virus hepatitis C.

Recomendaciones

La OMS recomienda testear a todas las embarazadas, tratar a las infectadas según las guías, vacunar a las criaturas y colocar inmunoglobulina a los neonatos de mujeres positivas.

Es importante destacar que de aproximadamente 70 países con normas para la eliminación de transmisión de madre hijo del virus B, menos de la mitad obedecen moderadamente las guías de detección y tratamiento.

Menciona existen drogas que aun padeciendo esta infección incurable, controlan su multiplicación en el cuerpo, disminuyendo así las posibilidades de sus consecuencias, más no eliminándolas. Algunas de ellas existen en el país, así como profesionales conocedores de la materia y manejo de la enfermedad, teniendo en cuenta que de esta infección aproximadamente sólo el 10 % es diagnosticado y apenas reciben tratamiento un 2 %.