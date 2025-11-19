Más de 3,000 vehículos y tasas especiales autoferia ASOCIVU

SANTO DOMINGO.– La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) anunció la celebración de su tradicional autoferia de vehículos, “Navidad Montao’ con Asocivu 2025”, próximo a las festividades navideñas.

El evento, que alcanza su cuadragésima quinta edición, se consolida como la feria líder del sector, ofreciendo el mayor inventario de vehículo usados del mercado con el apoyo de 4 entidades bancarias.

La feria se llevará a cabo de manera presencial en las inmediaciones de la Ciudad Ganadera de Santo Domingo, desde el jueves 11 hasta el lunes 15 de diciembre de 2025, en horario extendido de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

El Mayor Inventario y el Mejor Financiamiento

El presidente de ASOCIVU, Aramis Mella, destacó que la feria pondrá a disposición del público más de 3,000 unidades de vehículos usados de diferentes años, precios, marcas y modelos, garantizando una opción para cada necesidad y presupuesto familiar.

«Llegamos a la edición número 45 con un profundo sentido de gratitud. Más que ser la autoferia líder del sector de vehículos usados en el país, somos el resultado de la fidelidad y la confianza que el pueblo dominicano ha depositado en ASOCIVU y la calidad de nuestros asociados a lo largo de más de 24 años de historia.»

La autoferia contará con el respaldo de las entidades bancarias Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa y Banco Fihogar, quienes han preparado ofertas exclusivas para los visitantes con tasas de interés sumamente atractivas, financiamiento de hasta el 85% del valor del vehículo y plazos de pago cómodos de hasta 72 meses.

Experiencia Familiar y Plataforma Digital

Pensando en la comodidad y el disfrute familiar, Asocivu ha dispuesto un ambiente festivo que incluye presentaciones artísticas y culturales, además de amplias áreas de parqueos vigiladas y diversas amenidades gratuitas para todos los asistentes.

Como parte de su compromiso con la innovación, Asocivu mantiene la modalidad de compra digital a través de su portal web www.montao.do, donde los interesados pueden explorar el extenso inventario virtual, solicitar préstamos en línea y obtener información detallada.

Se invita al público a seguir todas las novedades del evento en las redes sociales oficiales de la asociación: @Asocivu y a utilizar el hashtag #Asocivu #AutoferiaAsocivu para un seguimiento en tiempo real.

El evento cuenta con el auspicio de Banco BACC, Banco Caribe, Banco Confisa, Banco Fihogar, Sansouci Puerto Santo Domingo, Seaboard Marine, Haina International Terminals (HIT), NF Garantías, Bantracking, Super Carros, Cerveza Presidente, Accordia Shipping, Master Auto y Montao.do.

of-am