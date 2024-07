Más cabezas que sombreros (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Fuera por simple alimento al morbo o por la curiosidad de ir viendo los nombres incluidos en el globo por el presidente Luis Abinader para conformar el nuevo equipo de inicio de un segundo periodo gubernamental, lo cierto es que el Código Penal y los famosos decretos han sido los temas del momento. Y el gobernante, que deberá lidiar con la realidad de que hay más cabezas que sombreros disponibles, comenzó a complacer y a despejar expectativas con los primeros decretos “tuits”.

Al arrancar con Andrés Bautista como Administrativo, primer presidente y fundador del PRM, y con Sigmund Freund en Administración Pública, se combinan experiencia y juventud; el primero se involucra temprano en los ajetreos propios de la transición y se envía el mensaje a la base partidaria de que cuenta con una línea de contacto en Palacio. Mientras el segundo, de probado éxito y dinámica en los planes de inversión y de desarrollo del gobierno, va con la visión amplia y los bríos necesarios, para romper muros de la burocracia oficial que no estén cónsonos con un discurso o iniciativas de reformas y de transformación que hay en el ambiente oficial.

Aunque la gente siempre quiere y espera que los cambios envuelvan caras nuevas y frescas, que no se queden en simple rotación, lo cierto es que, además de que hay áreas sensibles con las que no se puede inventar, es una realidad que los presidentes muchas veces se sienten “cómodos” con determinados funcionarios, porque los interpretan mejor y les hablan con resultados. Claro, sin olvidar los famosos “anillos” o entornos, que muchas veces impiden ver lo que hay en el amplio bosque.

Por ejemplo, en las áreas de recaudación y en las financiero-monetarias no es fácil probar suerte con gente nueva.Y con los compromisos de campaña es donde el nudo aprieta. Ya no solo con “aliados”, que si no ven nada pronto se “disgustan” temprano y vuelven a su redil, sino con figuras del PRM que, tras la convención, bajaron la guardia y se integraron a trabajar por Luis, como Guido, Ramón y Faride, que deben estar en el globo y en el nuevo equipo a partir de agosto.

¿Recompensa a Guillermo? Por precedente, y evitar salidas por la tangente, es posible se prefiera a la mesurada esposa Aura Celeste Fernández en Procuraduría.

jpm-am