Marranzini: Exadministrador Edeste pronto estará en Najayo

Celso Marranzini.

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) Celso Marranzini, anunció este miércoles el sometimiento a la justicia del exadministrador de Edeeste, Manuel Mejía Naut, acusado de haber manipulado de forma deliberada los consumos eléctricos de 42 mil clientes.

Dijo que el ex funcionario sobrevaluaba a los clientes y les subía el consumo de manera irreal, por lo que, afirmó que pronto estará preso en la cárcel Najayo Hombres, en San Cristóbal.

“En Edeeste encontré mucho desorden, falta de control, pero nada que usted pueda decir que era corrupción. Sin embargo, en el caso del administrador que cancelé sí”, afirmó.

PRESENTABA COMO MEJORIA LO QUE ERA UN FRAUDE MASIVO

Durante una entrevista en el programa El Día por Telesistema, Marranzini señaló que ya se prepara una acusación formal contra Mejía Naut, a quien acusó de engañar a la población, presentando como mejoras de gestión lo que en realidad era un fraude masivo.

“Ese administrador afectó de manera deliberada a 42 mil clientes, engañando con que estaba mejorando la distribuidora. Eso no lo vamos a permitir”, señaló.

an/am