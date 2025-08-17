Marileidy Paulino domina la Liga de Diamante en Polonia

Marileidy Paulino

POLONIA.- Pese a tener un inicio dificultoso, la dominicana Marileidy Paulino pudo celebrar el Día de la Restauración Dominica como una verdadera batalladora, reponiéndose para adjudicarse su tercer trofeo del año en la Liga Diamante.

La campeona olímpica en los 400 metros planos tuvo que ajustar en el trayecto de la carrera que se corrió en Silesia, Polonia, para arrebatar el primer lugar a la bahreiní Salwa Eid Naser y culminar con crono de 49.18 segundos.

“Es bueno tener la capacidad de responder cuando estoy en posición de reaccionar. Trabajé mucho en esto”, valoró la nativa de Don Gregorio, Nizao, Peravia.

Parecía que la racha de triunfos de Paulino en Liga Diamante se iba al suelo, sin embargo el empuje que traía le ayudó a pasar al primer puesto en los últimos 50 metros de carrera.

Naser finalizó en el segundo lugar con tiempo de 49.27 segundos, mientras que la noruega Henriette Jaeger finalizó en tercero con 49.83.

La carrera

La dominicana cayó a la séptima posición en los primeros 50 metros de la carrera y descendió al noveno a mitad de la carrera, donde registraba 24.39 segundos, luego apretó en los 200 metros finales para descontar y restando 50 metros se encontraba de segunda y con su capacidad de reacción pudo dejar detrás en la meta a Naser, quien sigue mostrándose como una amenaza para las tres veces campeona de la Liga Diamante y dos veces campeona del mundo.

“Tengo que trabajar en la primera parte de mi carrera, sobre todo en mis primeros 100 metros”, señaló Marileidy al concluir la carrera.

Sigue la racha

El triunfo de Marileidy fue su número 19 en Liga Diamante, donde mantiene vigente una racha de 11 victorias desde el 9 de junio del 2023.

“Estoy muy contenta con esta victoria”, significó la velocista dominicana, quien tiene por delante retener su título en el Campeonato Mundial de Atletismo, a celebrase en Japón el 13 de septiembre.

