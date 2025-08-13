María Dimitrova motivada para los Juegos Santo Domingo 2026

María Dimitrova

SANTO DOMINGO.- Se necesita una gran motivación para que una madre-atleta vuelva a los entrenamientos con solo un mes post parto.

María Dimitrova, la princesa dominicana del karate, la tiene:

“No hay nada mejor que competir en tu país, defendiendo tu bandera y rodeada por tu gente”, afirma la mundialmente reconocida atleta en un post promocional colgado en su cuenta de instagram y en la de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La valerosa karateka, que en el 2023 logró su quinta medalla de oro consecutiva en Juegos Centroamericanos y del Caribe, destaca en su reel, que al cumplirse el pasado 24 julio un año para la celebración de la cita deportiva internacional , ha iniciado la cuenta regresiva, por lo que también debe comenzar sus entrenamientos.

Ella, ahora madre de una pareja de niños, procreada junto al dos veces medallista olímpico del atletismo, Félix Sánchez, ha estado posponiendo su retiro del seleccionado nacional, hasta el 2026, esperando brindar a su país la oportunidad de verla en acción ante lo mejor del área.

Las dificultades propias de ser madre, al tiempo de atender un hogar, su empresa (Martial Arts & Sportquip y actualmente posee varios dojos de karate bajo el nombre de «Dimitrova Dojo». www.dimitrovadojo.com) y prepararse para los Juegos serán su gran reto.

“Volver al tatami después del embarazo, no es fácil. Porque el cuerpo cambia, el sueño, el tiempo… lo que nunca cambia son las ganas de volver a entrenar”, expresa en una de las partes del post.

Dimitrova, que se inició a los cuatro años en el karate, es una verdadera artista de la kata femenino. Su rango es cinturón negro 5to. Dan y practica el estilo Shito Ryu- Shito Kaia. Desde el 2005, cuando ganó la medalla de oro en el XVI Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, en Montevideo, Uruguay, ha sido clasificada entre los mejores del mundo en su especialidad.

Aunque es una de las atletas dominicanas más laureada a nivel nacional e internacional, entiende que tiene un gran reto ante sí con los Juegos Santo Domingo 2026.

Esto apenas comienza –dice la atleta- no será nada fácil, pero estaremos dando el 100 por ciento en los entrenamientos porque realmente no hay nada mejor que competir por tu país, defendiendo tu bandera y rodeada por tu gente.

