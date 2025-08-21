MAO: Con drones ERD detiene 17 haitianos indocumentados

La acción del ERD

VALVERDE.- Durante un operativo realizado con unidades de drones y patrullas terrestres del Ejército de República Dominicana (ERD), fueron detenidos 17 haitianos en condición migratoria irregular en el sector Las Caídas, del municipio de Mao.

Los extranjeros indocumentados, entre ellos diez (10) hombres, seis (06) mujeres y un (01) menor de edad, se ocultaban en un platanal cuando fueron localizados por drones y detenidos por las patrullas terrestres integradas por miembros del ERD.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia hacia la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para su entrega a las autoridades de la Dirección General de Migración y cumplir con el proceso legal correspondiente.

of-am