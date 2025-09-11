Maduro pone en marcha un plan con «284 frentes de batalla»

imagen
Nicolás Maduro, hablando junto al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, durante la activación del 'Plan Independencia 200' este jueves, en Caracas.
  • Por EFE
  • Fecha: 11/09/2025
  • Comparte:

Caracas, (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la puesta en marcha del «Plan Independencia 200», en el que aseguró participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en «284 frentes de batalla», para garantizar «la independencia y la paz» del país.

«Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla», dijo Maduro en un acto desde el complejo residencial Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN

El líder chavista compareció acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, entre otros funcionarios de su Administración, así como habitantes de la zona.

«Dando inicio a esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepción de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país», agregó Maduro, ataviado con una gorra y hablando a través de una radio con tropas.

En ese contexto, llamó a «la consolidación de posiciones» y del «sistema defensivo nacional».

GARANTIZAR TODAS LAS COSTAS

Maduro llamó a «garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia» y dijo que si Venezuela tiene «volver a combatir» lo hará por su libertad, tras recordar las gestas históricas de la independencia.

«Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano», expresó el mandatario.

an/am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
16 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
THUNDER
THUNDER
10 minutos hace

Desde que suene el primer tiro, sueltan a maburro y se mandan to’ juyendo

0
0
Responder
julio Cesa
julio Cesa
16 minutos hace

Perfectos recuerdos de Hussein,así mismo decía el y el día de la invasión los soldados se rendían hincados pidiendo clemencias.

1
0
Responder
Daniel M.
Daniel M.
24 minutos hace

Y mientras tanto, los 5 barquitos fondeados en el Mar Caribe, siguen ahí, consumiendo más de 5 millones diarios. Ahora, palante ni para atrás. Aparentemente Maduro no les va a permitir retirarse con algo de dignidad. Quién pretende controlar con la fuerza, controla mientras puede. Bases militares en cada rincón del planeta, destructores, portaaviones llenos de aviones de combates, para imponer y respaldar empresas

0
0
Responder
Daniel M.
Daniel M.
20 minutos hace
Responder a  Daniel M.

Que más que competir dignamente con otras empresas, se dedican al robo y saqueo de recursos de los países intervenidos. Eso se está acabando; China lo está acabando, y la decadencia no se hace esperar, pues para mantener ese complejo militar y la vida que los gringos pretenden darse, se necesita más que eso, y lamentablemente, los pueblos ya no están dispuestos a ser saqueados, y encima de eso, maltratados. Venezuela dice que no, y otros pueblos toman su ejemplo.

0
0
Responder
Daniel M.
Daniel M.
13 minutos hace
Responder a  Daniel M.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la desesperación es evidente. Si toman Venezuela, que tienen la capacidad para tomarlo, aunque sea en 15 años; los chinos harán lo mismo con Taiwán, y cada país que espera ese momento, tomará lo suyo. Los gringos lo saben, y ahora están congelados. Que harán para salir una vez más de este complicado crucigrama? Lo veremos muy pronto. En este tiempo, 5 millones es mucho dinero para ellos.

0
0
Responder
💯%.FECAL
💯%.FECAL
48 minutos hace

ANDA PAL CARAJO!!! EN ESTE VIDEO SE VEN A LOS POBRES VENEZOLANOS LLEVANDOSELO EL DIABLO. ANDAN COMO ZOMBIES Y ASUSTAO.

ht tps://w w w.you tube.com/watch?v=dvH0oCxhZsg

0
-1
Responder
💯%.FECAL
💯%.FECAL
49 minutos hace

PARA QUE VEAN LO MAL QUE SE LA ESTA PASANDO EL VENEZOLANO. BUSQUEN ESTE VIDEO EN YOUTUBE. YA QUE ESTA LETRINA MEDIATICA AL IGUAL QUE LOS MAL PARIDOS TRAIDORES A SUS RAICES QUIEREN HACER VER…..🇻🇪🇻🇪🇻🇪
TRUMP EN RIDÍCULO: VENEZUELA HUMILLA A EEUU OTRA VEZ Y QUIERE LA PAZ! CHARLIE KIRK 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 MIGUEL RUIZ CALVO YOUTUBE.

0
-1
Responder
Victor
Victor
52 minutos hace

Sigue ahi

0
0
Responder
Mesa ocho
Mesa ocho
59 minutos hace

La verdad que len Venezuela no hay hombres !!!!!! Dejarse gobernar por un burro !!!!

0
0
Responder
manuel
manuel
1 hora hace

Nunca he estado de acuerdo con las invasiones de USA, pero si invaden a Venezuela para sacar a maduro, lo lamentaria por las bajas inocentes, pero estaria de acuerdo, Maduro deberia estar preso, ese tipo ha destrozado ese pais, yo no dudo que sea verdad que este en el narcotrafico en coordinacion con la DEA que es quien maneja en negocio de la droga a gran escala en el mundo.

0
0
Responder
Tranquilo
Tranquilo
1 hora hace

El titular de esta noticia esta mal redactado. Debio haber leido «Masburro pone en marcha plan…………»

0
-2
Responder
Joe
Joe
58 minutos hace
Responder a  Tranquilo

PARECE QUE TE GUSTA EL BURRO Y NO VA A SER POR OREJON.

1
0
Responder
Lesale
Lesale
51 minutos hace
Responder a  Tranquilo

NO DEBIO DE HABER LEIDO MASDURO.

1
0
Responder
jose
jose
1 hora hace

Cuando será que van a salir de esta basura humana, espero ese dia

2
-2
Responder
🇨🇳🇨🇺
🇨🇳🇨🇺
51 minutos hace
Responder a  jose

Yo solo sé que el presidente democratimente electo de la Venezuela Bolivaria sigue siendo el que manda. Y tu decias que no llegaba al 4 de este mes. Que pasó? Eh?

1
-1
Responder
EL NAV.
EL NAV.
1 hora hace

JA.JA.JA. BABOSO CHOFER DE TAXIS, DESDE CUANDO ERES UN EXPERTO EN BATALLAS., ENTONCES TU IRAS AL MNDO DE UN BATALLON Y EL OTRO LADRONAZO COPELO EN OTRO BATALLON….. EL NAVEGANTE

1
-1
Responder