Maduro pone en marcha un plan con «284 frentes de batalla»
Caracas, (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la puesta en marcha del «Plan Independencia 200», en el que aseguró participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en «284 frentes de batalla», para garantizar «la independencia y la paz» del país.
«Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla», dijo Maduro en un acto desde el complejo residencial Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN
El líder chavista compareció acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, entre otros funcionarios de su Administración, así como habitantes de la zona.
«Dando inicio a esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepción de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país», agregó Maduro, ataviado con una gorra y hablando a través de una radio con tropas.
En ese contexto, llamó a «la consolidación de posiciones» y del «sistema defensivo nacional».
GARANTIZAR TODAS LAS COSTAS
Maduro llamó a «garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia» y dijo que si Venezuela tiene «volver a combatir» lo hará por su libertad, tras recordar las gestas históricas de la independencia.
«Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano», expresó el mandatario.
an/am
Desde que suene el primer tiro, sueltan a maburro y se mandan to’ juyendo
Perfectos recuerdos de Hussein,así mismo decía el y el día de la invasión los soldados se rendían hincados pidiendo clemencias.
Y mientras tanto, los 5 barquitos fondeados en el Mar Caribe, siguen ahí, consumiendo más de 5 millones diarios. Ahora, palante ni para atrás. Aparentemente Maduro no les va a permitir retirarse con algo de dignidad. Quién pretende controlar con la fuerza, controla mientras puede. Bases militares en cada rincón del planeta, destructores, portaaviones llenos de aviones de combates, para imponer y respaldar empresas
Que más que competir dignamente con otras empresas, se dedican al robo y saqueo de recursos de los países intervenidos. Eso se está acabando; China lo está acabando, y la decadencia no se hace esperar, pues para mantener ese complejo militar y la vida que los gringos pretenden darse, se necesita más que eso, y lamentablemente, los pueblos ya no están dispuestos a ser saqueados, y encima de eso, maltratados. Venezuela dice que no, y otros pueblos toman su ejemplo.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la desesperación es evidente. Si toman Venezuela, que tienen la capacidad para tomarlo, aunque sea en 15 años; los chinos harán lo mismo con Taiwán, y cada país que espera ese momento, tomará lo suyo. Los gringos lo saben, y ahora están congelados. Que harán para salir una vez más de este complicado crucigrama? Lo veremos muy pronto. En este tiempo, 5 millones es mucho dinero para ellos.
ANDA PAL CARAJO!!! EN ESTE VIDEO SE VEN A LOS POBRES VENEZOLANOS LLEVANDOSELO EL DIABLO. ANDAN COMO ZOMBIES Y ASUSTAO.
ht tps://w w w.you tube.com/watch?v=dvH0oCxhZsg
PARA QUE VEAN LO MAL QUE SE LA ESTA PASANDO EL VENEZOLANO. BUSQUEN ESTE VIDEO EN YOUTUBE. YA QUE ESTA LETRINA MEDIATICA AL IGUAL QUE LOS MAL PARIDOS TRAIDORES A SUS RAICES QUIEREN HACER VER…..🇻🇪🇻🇪🇻🇪
TRUMP EN RIDÍCULO: VENEZUELA HUMILLA A EEUU OTRA VEZ Y QUIERE LA PAZ! CHARLIE KIRK 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 MIGUEL RUIZ CALVO YOUTUBE.
Sigue ahi
La verdad que len Venezuela no hay hombres !!!!!! Dejarse gobernar por un burro !!!!
Nunca he estado de acuerdo con las invasiones de USA, pero si invaden a Venezuela para sacar a maduro, lo lamentaria por las bajas inocentes, pero estaria de acuerdo, Maduro deberia estar preso, ese tipo ha destrozado ese pais, yo no dudo que sea verdad que este en el narcotrafico en coordinacion con la DEA que es quien maneja en negocio de la droga a gran escala en el mundo.
El titular de esta noticia esta mal redactado. Debio haber leido «Masburro pone en marcha plan…………»
PARECE QUE TE GUSTA EL BURRO Y NO VA A SER POR OREJON.
NO DEBIO DE HABER LEIDO MASDURO.
Cuando será que van a salir de esta basura humana, espero ese dia
Yo solo sé que el presidente democratimente electo de la Venezuela Bolivaria sigue siendo el que manda. Y tu decias que no llegaba al 4 de este mes. Que pasó? Eh?
JA.JA.JA. BABOSO CHOFER DE TAXIS, DESDE CUANDO ERES UN EXPERTO EN BATALLAS., ENTONCES TU IRAS AL MNDO DE UN BATALLON Y EL OTRO LADRONAZO COPELO EN OTRO BATALLON….. EL NAVEGANTE