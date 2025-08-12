Maduro desplega millonaria campaña ante recompensa EU

Nicolás Maduro junto a los ministros Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello Rondón

CARACAS.- El gobierno venezolano ha desplegado la quizá más intensa y costosa campaña de propaganda de los últimos tiempos en defensa de Nicolás Maduro.

Se destinaron millonarios recursos con afiches, mensajes, concentraciones, material pop, incluyendo camisetas contra la fiscal de los EEUU y con instrucciones para que la Fuerza Armada y los empleados públicos se hagan partícipes del despliegue publicitario. A su vez, se presenta ante los medios junto a los ministros Padrino y Cabello.

DESACTIVAR EFECTOS DEL ANUNCIO

Maduro busca aceleradamente desactivar los efectos del anuncio que hizo la fiscal de los Estados Unidos, Pamela Bondi, aumentando la recompensa a 50 millones de dólares que lleve a la captura del ilegal e ilegítimo mandatario venezolano.

En su plan propagandístico, Maduro muestra que está respaldado por quienes tienen armas y hombres de uniforme militar y policial: el ministro de la Defensa y el de Interior y Justicia.

En las redes sociales, en los medios de propaganda y en las estructuras del partido oficialista, se han distribuido cientos de mensajes para ser ubicados en millones de cuentas de los laboratorios que alimentan las campañas mediáticas, pero también para que cada dirigente del chavismo se ocupe de visibilizarlo en sus cuentas de WhatsApp, X, Instagram, TikTok, Facebook, entre otros.

DIOSDADO CABELLO

Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el ministro de la Defensa se ha encargado de vender el discurso de que la decisión de la Fiscalía de los Estados Unidos aumentando la recompensa por Nicolás Maduro, fue una respuesta a que horas antes Diosdado Cabello anunció otra de las operaciones conspirativas, esta vez con el ingrediente de la incautación de material explosivo en dos galpones de Maturín, estado Monagas.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ Domingo Antonio Hernández Lárez, se ocupa activamente de ser el difusor de los videos que les ordenó a los jefes militares de las diversas unidades que grabaran, la mayoría con el mismo guión escrito.

TEMA DEL ESEQUIBO

La vicepresidente Delcy Eloína Rodríguez Gómez se ha ocupado de introducir el tema del Esequibo, como factor de distracción, anunciando que entregaron un nuevo documento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), aseverando que no reconocen el proceso judicial llevando en esa instancia y que no acatarán la sentencia sobre el territorio en reclamación.

Paralelamente, los cuerpos policiales siguen deteniendo a dirigentes políticos y sociales para enviar mensajes a los grupos organizados y evitar las protestas públicas.

Han prohibido las visitas a Josnars Baduel, preso en El Rodeo I, también al periodista Carlos Julio Rojas, preso en El Helicoide, desde que fue detenido hace un año y cuatro meses. Ni visitas ni entrega de paquetería.

jt-am