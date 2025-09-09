MADRID: Dominicana Tammy Toribio impartirá conferencia

Tammy Toribio

MADRID.- La especialista en estética médica, Tammy Toribio, participará aquí como conferencista en el XXIII Congreso Internacional de Medicina Antienvejecimiento y Estética Médica (SEMAL), del 2 al 4 de octubre.

Toribio expondrá sobre “Abordaje Estético del Paciente Oncológico: Dermocosmética, tratamientos de reposición de volumen e inductores de colágeno en rostro cadavérico”, una ponencia innovadora que busca aportar soluciones especializadas para mejorar la calidad de vida y la autoestima de los pacientes que enfrentan o han superado procesos oncológicos.

¿Qué es SEMAL?

La Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL) es una institución médico-científica sin ánimo de lucro fundada en 1984, dedicada a la promoción de los avances en medicina antienvejecimiento y estética médica. Entre sus objetivos se encuentran la formación profesional, la divulgación a través de publicaciones científicas y la organización de congresos y eventos internacionales.

El Congreso Internacional SEMAL se ha consolidado como una de las plataformas más relevantes en Europa para el intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la medicina antienvejecimiento, estética y longevidad. Durante tres días, médicos e investigadores de distintos países compartirán hallazgos, tendencias y técnicas de vanguardia en beneficio de la práctica médica y el bienestar de los pacientes.

Con la participación de Toribio, República Dominicana tendrá una digna representante en este escenario internacional, contribuyendo con su experiencia y trayectoria al avance de la medicina estética aplicada al paciente oncológico.