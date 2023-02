Luis Castillo no lanzará por RD en el Clásico Mundial de Béisbol

Luis Castillo

SEATTLE.- Malas noticias llegan para el conjunto de la República Dominicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol, luego de que, durante rueda de prensa, Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol de Seattle Mariners, confirmara que no otorgarán permiso para que el dominicano Luis Castillo pueda representar a su país en el evento.

“Luis (Castillo) no tirará en el CMB (Clásico Mundial de Béisbol). Estará en los campos de entrenamientos con nosotros y eso es algo con lo que estamos complacidos, que él estará ahí; es una decisión que tomamos de manera conjunta y estamos emocionados de verlo junto a nosotros de principio a fin”, señaló Dipoto al ser cuestionado sobre la posibilidad de permitir al dominicano jugar con su país.

Nelson Cruz, gerente del equipo dominicano, había mencionado con anterioridad que se encontraba en conversaciones con Scott Servais, dirigente de Mariners, para obtener la autorización, sin que hubiese una respuesta positiva hasta ese momento.

Con la noticia, ya son tres los jugadores dominicanos que no estarán uniformándose con el equipo tricolor en el torneo. Fernando Tatis Jr. de San Diego Padres estará fuera por suspensión y rehabilitación de su lesión de muñeca. El lanzador de New York Yankees, Frankie Montás, tiene una lesión en su hombro de lanzar, la cual necesito de una inyección en el mismo, y ahora Castillo no recibe la autorización por parte de los Mariners.

Los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol, así como MLB y sus equipos han sido fuertemente criticados en las últimas semanas, debido a las prohibiciones que múltiples estrellas están recibiendo para jugar representando a sus países. El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr., incluso criticó públicamente a MLB por la situación hace apenas unas semanas.

República Dominicana, por su lado, tiene restricciones para al menos 18 jugadores dentro de su roster de 50 peloteros, de acuerdo con Nelson Cruz y con el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), Juan Núñez.

of-am